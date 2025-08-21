Американський винищувач / © wikipedia.org

Винищувачі військово-повітряних сил США можуть забезпечити над Україною безпольотну зону як один з варіантів повоєнних гарантій безпеки.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на американських військових, які спільно з європейськими колегами підготували варіанти допомоги Україні із залученням своїх збройних сил.

«Повітряна» підтримка з боку Вашингтона може також включати велику кількість систем протиповітряної оборони.

«Ці варіанти будуть представлені радникам з національної безпеки кожної країни для належного розгляду в рамках поточних дипломатичних зусиль», — йдеться у заяві військового відомства США.

Зустрічі очільників оборонних відомств США, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії та України відбувалися у Вашингтоні від вівторка до четверга.

Офіційні особи країн-союзників розробляли сценарії військової допомоги Києву з урахуванням необхідності визначити, що буде одночасно здійснено з військової точки зору та прийнятне для Кремля, зазначає Reuters.

Одним із варіантів було відправлення в Україну європейських військ, але під контролем за миротворцями з боку США. Проте, Москва неодноразово виступала проти присутності військ НАТО в Україні.

19 серпня в інтерв’ю Fox News президент Дональд Трамп згадав, що серед гарантій безпеки Києву, які надасть Вашингтон, може бути підтримка американської авіації.

«Ми готові допомогти їм у всьому, особливо, мабуть, можна говорити про повітряну підтримку, тому що ні в кого немає таких можливостей, які ми маємо», — заявляв глава Білого дому.

При цьому він наголошував, що про членство України в НАТО не йдеться.

Нагадаємо, західні чиновники активно працюють над узгодженням плану безпекових гарантій для України, який би підтримала адміністрація Дональда Трампа. Військові опрацьовують чотири ключові сценарії, які дозволять стримати агресію Росії.

У Кремлі заявили, що Росія погодиться, щоб безпеку України гарантували «на рівній основі» Китай, Сполучені Штати Америки, Велика Британія і Франція.