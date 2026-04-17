США можуть затримати постачання зброї Європі через війну на Близькому Сході — Reuters

Озброєння

Сполучені Штати можуть відкласти постачання зброї європейським союзникам на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході, зокрема довкола Ірану.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

За словами співрозмовників агентства, американські посадовці вже попередили деякі європейські країни, що строки передачі військової допомоги можуть зміститися. Причина — необхідність переорієнтації ресурсів на інші пріоритети, пов’язані з безпекою у регіоні.

Йдеться, зокрема, про системи озброєння, які США планували передати союзникам у Європі найближчим часом. Однак через напружену ситуацію та ризики подальшої ескалації Вашингтон може змінити графіки постачання.

Джерела зазначають, що остаточних рішень ще не ухвалено, однак європейських партнерів уже заздалегідь попереджають про можливі затримки.

У Reuters наголошують, що ситуація може вплинути на оборонні плани європейських країн, які розраховують на підтримку США на тлі війни в Україні та загроз із боку Росії.

Нагадаємо, раніше видання Axios повідомило, що переговорники між США та Іраном досягли прогресу, наближаючись до рамкової угоди про припинення війни. За допомогою посередників з Пакистану, Єгипту та Туреччини вони намагаються подолати розбіжності, що залишилися, та досягти угоди до закінчення терміну перемир’я 21 квітня.