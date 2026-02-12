ТСН у соціальних мережах

Світ
115
1 хв

США можуть зняти санкції з російської нафти: Бессент назвав умови

У Вашингтоні допускають можливість скасування санкцій проти російської нафти.

Автор публікації
Ігор Бережанський
Скот Бессент

Скот Бессент / © Associated Press

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що санкції Сполучених Штатів щодо російської нафти можуть бути скасовані у разі укладення мирної угоди між Росією та Україною.

Про це він сказав в етері Fox News.

За словами Бессента, такий сценарій здатен суттєво вплинути на світовий енергетичний ринок і призвести до зниження цін на нафту.

«Якщо вдасться досягти угоди з Венесуелою, Іраном, а також між Росією та Україною, то на ринки може надійти значна кількість нафти. У такому разі санкції Міністерства фінансів США будуть скасовані», — заявив міністр.

Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів США встановило нові умови роботи з венесуельською нафтою, офіційно заборонивши будь-які угоди з Росією та низкою інших держав.

Ми раніше інформували, що напередодні четвертої річниці вторгнення до України доходи Росії від експорту нафти й газу обвалилися до небачених роками мінімумів.

115
