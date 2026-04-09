США можуть знову піти на поступки Росії — ЗМІ розкрили деталі

Санкції проти РФ / © iStock

Реклама

Адміністрація президента США Дональда Трампа, ймовірно, продовжить послаблення санкцій щодо російської нафти вже цього тижня. Як припускають колишні представники Міністерства фінансів і Держдепартаменту США, це може відкрити шлях до аналогічного рішення і щодо іранської нафти на тлі переговорів із Тегераном.

Про це йдеться в матеріалі Semafor.

Минулого місяця Мінфін США дозволив реалізацію російської та іранської нафти, яка вже перебувала в морі, встановивши дедлайни до 11 та 19 квітня відповідно. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок «економічним дзюдо», покликаним пом’якшити наслідки конфлікту з Іраном та збільшити глобальну пропозицію, що мало б стримати ціни.

Реклама

Втім, експерти зазначають, що ефект виявився обмеженим: ринки лише тимчасово заспокоїлися, а розширення кола покупців дозволило Росії та Ірану навіть підвищити доходи. За окремими оцінками, Росія часом заробляла додатково до 150 млн доларів на день. Значна частина іранської нафти, як і раніше, прямувала до Китаю.

Аналітики наголошують, що ситуація на ринку більше залежить від загального розвитку конфлікту, ніж від формальних санкцій. Водночас очікується, що продовження послаблень для російської нафти може призвести до аналогічного рішення щодо Ірану наприкінці місяця.

На цьому тлі ціни на пальне у США залишаються високими — близько 4 доларів за галон, що є максимумом із 2022 року. Це створює додатковий тиск на адміністрацію під час переговорів щодо припинення війни.

Експерти зазначають, що санкційна політика США за другого президентського терміну Трампа змінює характер: вона дедалі більше використовується не лише як інструмент тиску, а й як спосіб впливу на глобальні ринки.

Реклама

При цьому навіть у разі відкриття Ормузької протоки Іраном продовження санкційних винятків може бути вигідним Вашингтону. Сам Трамп заявляв, що США ведуть переговори з Іраном щодо пом’якшення тарифів і санкцій.

Втім, серед експертів немає єдиної думки щодо ефективності такого підходу. Прихильники вважають його гнучким інструментом стабілізації ринку, тоді як критики попереджають: це може створити прецедент, коли країни під санкціями зможуть домагатися їх послаблення через економічний тиск.

У Міністерстві фінансів США поки що не уточнюють подальші кроки, зазначаючи, що рішення щодо санкцій не ухвалюються заздалегідь.

Російська нафта — останні новини

Раніше повідомлялось, що Росія змушена буде скорочувати видобуток нафти, оскільки удари України по портах, трубопроводах і нафтопереробних підприємствах суттєво підірвали її експортний потенціал, зменшивши його приблизно на п’яту частину.

Реклама

Як писало британське видання The Telegraph, Україна ігнорує заклики західних партнерів утриматися від атак на російські енергетичні об’єкти на тлі глобальної нафтогазової кризи.

Також повідомлялось, що російський «тіньовий флот» використовує західні технології, зокрема Starlink, для координації дій і обходу санкцій під час перевезення нафти.

Водночас радник Білого дому з економічних питань Кевін Гассетт заявив, що нинішнє зростання цін на нафту, спричинене війною на Близькому Сході, не матиме довготривалого ефекту і є тимчасовим явищем.