Армія США / © Associated Press

Заява президента США Дональда Трампа про здатність забезпечити Україні «дуже хороший захист» від російської агресії без введення сухопутних військ має під собою реальне підґрунтя.

Як пише The Telegraph, Вашингтон може знищити російські збройні сили без застосування ядерної зброї та без введення військ на територію України.

У виданні зазначили, що війна, яку веде РФ в Україні, продемонструвала, що російська армія не може бути рівним суперником армії США.

Зокрема, російські крилаті ракети «Калібр» виявилися далеко не такими ж, як американські «Томагавки». А «суперзброя» Кремля на кшталт «Кинджала» й «Циркона» продемонструвала слабкі результати: «Кинджал» неодноразово перехоплювався американськими Patriot, а «Циркон» також не підтвердив свою ефективність.

П’яте покоління російських винищувачів Су-57 поступається західним аналогам і випускається вкрай малими серіями. Санкції ще більше підірвали оборонну промисловість РФ.

Як результат, Україна, озброєна менш сучасними засобами, змогла зупинити російську агресію 2022 року. Це показує, що РФ далека від статусу «рівного конкурента» США.

На думку військових аналітиків, у разі прямого протистояння США могли б задіяти «Томагавки», JASSM, а також передати Україні ракети ATACMS та їхні модернізовані версії. Ключову роль відіграли б американські можливості в галузі стелс-технологій, радіоелектронної боротьби та дозаправлення у повітрі.

Російські системи ППО С-300 і С-400, які показали вразливість навіть перед примітивними дронами, навряд чи зможуть протистояти масованому удару. Втративши контроль над небом, російська армія опиниться під ударами подібно до військ Саддама Хусейна та Каддафі.

Тож видання робить висновок, що США мають достатню військову перевагу, щоб гарантувати безпеку України без введення військ і без ризику ядерної ескалації.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американських військ на території України не буде, але не виключає, що Сполучені Штати допоможуть європейським миротворцям з повітря.