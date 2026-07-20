Дональд Трамп, війна між США та Іраном / © depositphotos.com

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Загибель нових американських військових на Близькому Сході після зриву перемир’я поставила США та Іран на межу повномасштабного конфлікту. Американський президент Дональд Трамп заявив про нову хвилю потужних ударів у відповідь по військових об’єктах Тегерана.

Про це пише The Washington Post.

Ситуація між Сполученими Штатами та Іраном продовжує загострюватися, наближаючи країни до повномасштабного конфлікту. Удари по військових і цивільних цілях тривають, а від відновлення бойових дій тиждень тому загинули щонайменше троє, а можливо, і четверо американських військовослужбовців.

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Після загибелі двох військових під час іранської атаки на військову базу в Йорданії в п’ятницю Центральне командування США в неділю повідомило про виявлення на місці ще одного комплекту невпізнаних останків. Водночас командування заявило, що в суботу на півночі Іраку загинув американський військовослужбовець під час «контрольованого підриву нерозірваних боєприпасів» зі збитого іранського безпілотника.

Нова серія ударів США по Ірану

Трамп заявив, що Центральне командування США завдало нової серії ударів по Ірану у відповідь на атаки.

«Ми знову дуже сильно їх ударили сьогодні ввечері, і ми зробили це на честь… великих патріотів», — сказав він журналістам після приземлення на об’єднаній базі Ендрюс.

У Центральному командуванні США зазначили, що нова хвиля ударів була спрямована на «іранські військові спроможності, які використовуються для атак на комерційні судна та цивільних моряків, що проходять через Ормузьку протоку».

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Раніше Трамп назвав загибель перших двох американських військовослужбовців, яка сталася на п’ятому місяці війни, «дуже сумною річчю».

Під час короткої телефонної розмови з телеканалом NewsNation у неділю президент США заявив, що йому «абсолютно байдуже» до рішення Ірану більше не дотримуватися двостороннього меморандуму про взаєморозуміння, укладеного місяць тому.

США готуються до ширшої війни проти Ірану, до якої не готові

«США готуються до ширшої війни», — сказав один з американських чиновників, обізнаний із внутрішніми обговореннями в адміністрації.

За його словами, Пентагон нарощує кількість військових літаків у регіоні.

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Водночас анонімний американський чиновник попередив, що можливості США розширювати операції можуть бути обмежені скороченням запасів засобів протиповітряної оборони та далекобійних боєприпасів. За його словами, швидке перекидання до регіону додаткових військ і літаків також ускладнене через пошкодження, яких американські сили зазнали в боях.

«У нас недостатньо ресурсів, щоб безпечно підтримувати операції, і я не думаю, що Білий дім це усвідомлює», — сказав чиновник.

Військові експерти зазначають, що США, окрім втрат техніки та запасів боєприпасів, не готові до потенційних наземних операцій на території Ірану. Раніше цього тижня Трамп відмовився виключати такий сценарій.

«Я думаю, що було б помилкою розміщувати наземні сили на будь-яких островах у протоці або на узбережжі. Я не думаю, що американські сили готові до ударів на відстані у відповідь з боку іранців», — сказав Сет Джонс, який очолює департамент оборони та безпеки у Вашингтонському Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

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Обмін ударами між США та Іраном — подробиці

У неділю тривав уже восьмий день безперервних бомбардувань після провалу домовленого припинення вогню. Сторони обмінялися серією ударів у відповідь після того, як Іран атакував комерційні судна, що проходили через Ормузьку протоку, заявивши, що вони порушили меморандум про взаєморозуміння.

Центральне командування США, яке відповідає за проведення операцій у регіоні, заявило, що удари, завдані в ніч проти неділі, «успішно уразили об’єкти іранського військового берегового спостереження та протиповітряної оборони, морські спроможності, а також місця зберігання ракет і безпілотників». За даними командування, під удар також потрапили сили Корпусу вартових ісламської революції, які атакували американських військовослужбовців у Йорданії.

В Ірані заявили, що американські сили також завдали удару по атомній електростанції, будівництво якої триває на південному заході країни.

Водночас протягом неділі адміністрація Трампа майже не робила публічних заяв. Міністр енергетики Кріс Райт заявив, що американська місія зі зниження «здатності Ірану тероризувати світ» триватиме «доти, допоки місію не буде виконано».

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За словами іншого американського чиновника, минулотижневі удари США по мостах і залізничних лініях у районі Бендер-Аббаса, неподалік Ормузької протоки, Іран сприйняв як ескалацію, що призвела до ширшої відповіді.

«Вони менше переймалися тим, щоб завдати Сполученим Штатам масових втрат», — сказав чиновник.

У неділю влада Кувейту повідомила, що Іран уже другий день поспіль атакує об’єкти енергетичної та водопостачальної інфраструктури. Водночас Тегеран заявив про удари дронами по американських військових позиціях у Кувейті.

Йорданські військові заявили про перехоплення трьох іранських ракет, які летіли в напрямку королівства. Це сталося на тлі повідомлень про атаку на порт і аеропорт в Акабі — південному місті, розташованому неподалік ізраїльського Ейлата. Водночас уряд Йорданії спростував заяву посольства США в Аммані про евакуацію аеропорту Акаби.

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За даними Ірану, два невстановлені судна потрапили в «аварію», намагаючись пройти «небезпечним» маршрутом у протоці. Імовірно, йдеться про південний коридор уздовж узбережжя Оману, який охороняють США. Раніше Іран заявляв, що не дозволить суднам проходити цим маршрутом.

Трамп заявив, що «радикали» в Тегерані розкололи іранський уряд. Водночас деякі внутрішні оцінки свідчать, що війна, навпаки, могла посилити підтримку прихильників жорсткішої політики.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Штати «завжди залишаються відкритими до дипломатичного рішення». Водночас він додав: «Стає дедалі очевидніше, що навіть усередині їхньої власної системи посилюється розкол».

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф, повторюючи заяву, яку в суботу приписали аятолі Моджтабі Хаменеї, написав у соцмережі, що «священна єдність — це не просто моральна чи соціальна рекомендація, а необхідна умова для перемоги у боротьбі з ворогом». В адміністрації США вважають Галібафа, який був головним переговорником Ірану на попередніх перемовинах із Вашингтоном, одним із більш прагматичних іранських лідерів.

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Блокада іранських портів і ціни на пальне у США

Міністр енергетики Кріс Райт також захистив попередню заяву Трампа про те, що війна триватиме від чотирьох до шести тижнів і завершиться капітуляцією Ірану.

За словами Райта, бойові дії призупинили в межах меморандуму про взаєморозуміння, «щоб спробувати досягти домовленості з іранським народом, яка дозволила б нафті продовжувати надходити без атак з їхнього боку».

Він також заявив, що повідомлення про майже повне припинення транспортування нафти через Ормузьку протоку є «неправильними».

Райт зазначив, що США повторно запровадили військово-морську блокаду всіх суден, які входять до іранських портів або виходять із них, а також заявили про готовність захищати інші судна, що проходять через протоку південним коридором. За його словами, Вашингтон «забезпечують можливість транспортування нафти, газу та інших товарів… за участю Ірану чи без неї». Він додав, що минулого тижня цим маршрутом щодня в середньому успішно проходили 7 млн барелів нафти.

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Порівнюючи нинішні ціни на бензин у США з піковими показниками чотирирічної давнини, які були зафіксовані під час пандемії COVID-19, Райт заявив, що тепер вони «на один долар за галон дешевші», ніж «за адміністрації Байдена».

Водночас ціни на пальне, які різко зросли після початку війни, а потім знизилися під час і одразу після переговорів щодо меморандуму про взаєморозуміння, протягом останнього тижня знову почали швидко зростати. У середньому вони становлять близько 4 дол. за галон.

«Я не знаю, на яку заправку ходить міністр, але до війни середня ціна бензину у Вірджинії становила 2,81 долара. Я не бачу короткострокового шляху до врегулювання ситуації з протокою. Ця війна, яку було обрано добровільно, стала катастрофою. Вона стала військовою катастрофою. Вона стала катастрофою з точки зору того, як нас сприймають у всьому світі», — сказав сенатор-демократ від штату Вірджинія Марк Ворнер.

Ситуація з безпекою військ США на базах Близького Сходу

Нова загибель американських військовослужбовців знову привернула увагу до безпеки американських сил на військових базах Близького Сходу.

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Військовослужбовець, який раніше служив на авіабазі Мууаффак Салті в Йорданії, де загинули двоє американських військових, розповів, що значна частина будівель на об’єкті є контейнерними або металевими конструкціями. Крім того, там використовують намети, які не здатні витримати ракетні, мінометні чи дронові атаки.

За його словами, навіть новіші військові споруди на деяких базах у регіоні, укріплені кількома шарами товстих стін, не гарантують захисту від прямого влучання балістичної ракети.

На початку березня, під час інтенсивного обміну ракетними ударами між США та Іраном, пряме влучання в укріплені казарми на базі Аріфджан — американському армійському об’єкті в Кувейті — пробило кілька шарів захисту та зруйнувало приблизно половину споруди. За словами військовослужбовця, подібні масштабні руйнування сталися на американських військових об’єктах по всьому регіону.

«Нас б’ють по всіх напрямках», — сказав військовослужбовець.

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Атака в Йорданії у п’ятницю стала щонайменше другим випадком за тиждень, коли Іран успішно завдав удару по цьому об’єкту. Під час попередньої атаки, яка сталася приблизно за добу до цього, були поранені близько 20 військовослужбовців. Деякі з них дістали осколкові поранення, повідомив американський чиновник.

Загалом унаслідок військових операцій проти Ірану загинули 17 — а можливо, 18 — американських військовослужбовців, ще понад 430 дістали поранення.

Протягом останнього тижня Йорданія неодноразово ставала ціллю атак. Щонайменше дві інші масштабні атаки також були здійснені на території країни: одна була спрямована на авіабазу короля Фейсала, а інша — на авіабазу Принца Хассана. Перша атака призвела до поранення кількох військовослужбовців, а друга пошкодила гелікоптери Black Hawk, повідомив чиновник.

Представники Пентагону та Центрального командування США відмовилися коментувати попередні атаки. Водночас Пентагон не проводив брифінгів для преси щодо операцій проти Ірану від 5 травня.

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Нагадаємо, на думку видання The Telegraph, Трамп ризикує втягнути США у затяжну війну з Іраном без чітких цілей. Погрози «спустошити» країну ударами по інфраструктурі можуть порушувати міжнародне право, тоді як іранський режим демонструє стійкість. Додатковими проблемами для США є виснаження запасів боєприпасів, зростання цін на нафту та падіння рейтингів президента.

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