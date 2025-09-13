США на порозі хаосу: зростання політичного насильства сягнуло рекорду

Замах на Дональда Трампа / Архівне фото / © Associated Press

США переживають сплеск політичного насильства, який сягнув найвищого рівня з 1960-х років. За останні п’ять років було зафіксовано рекордну кількість замахів і вбивств політиків, що є тривожним сигналом для американської демократії.

Про це пише Bloomberg.

Аналіз, проведений виданням, показав, що з початку 2021 року було скоєно п’ять замахів або вбивств політичних діячів, зокрема два напади на тодішнього кандидата в президенти Дональда Трампа у 2024 році. Ця статистика особливо актуальна на тлі недавнього вбивства консервативного активіста Чарлі Кірка в Юті.

Аналітики Дженніфер Велч і Мартін Квік у своєму дослідженні зазначають, що хоча причини цього явища не є простими, головним фактором, що сприяє його зростанню, є «посилення політичної поляризації».

«Політичне насильство — це антитеза здорової демократії», — зазначили аналітики.

Згідно з даними інституту Voteview при Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі (UCLA), ідеологічна відстань між представниками Демократичної та Республіканської партій у Конгресі значно зросла з часів Другої світової війни.

«Поляризація часто йде рука об руку з політичним насильством», — зауважують Квік і Велч.

Вони попереджають, що існує ризик того, що «насильство може породити ще більше насильства». Це означає, що відсутність діалогу та зростання ідеологічного розриву в американському суспільстві створюють сприятливе середовище для подальшої ескалації агресії.

