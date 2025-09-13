ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
309
Час на прочитання
2 хв

США на порозі хаосу: зростання політичного насильства сягнуло рекорду

За останні п’ять років у США зафіксовано найвищий рівень політичного насильства з 1960-х років.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Замах на Дональда Трампа

Замах на Дональда Трампа / Архівне фото / © Associated Press

США переживають сплеск політичного насильства, який сягнув найвищого рівня з 1960-х років. За останні п’ять років було зафіксовано рекордну кількість замахів і вбивств політиків, що є тривожним сигналом для американської демократії.

Про це пише Bloomberg.

Аналіз, проведений виданням, показав, що з початку 2021 року було скоєно п’ять замахів або вбивств політичних діячів, зокрема два напади на тодішнього кандидата в президенти Дональда Трампа у 2024 році. Ця статистика особливо актуальна на тлі недавнього вбивства консервативного активіста Чарлі Кірка в Юті.

Аналітики Дженніфер Велч і Мартін Квік у своєму дослідженні зазначають, що хоча причини цього явища не є простими, головним фактором, що сприяє його зростанню, є «посилення політичної поляризації».

«Політичне насильство — це антитеза здорової демократії», — зазначили аналітики.

Згідно з даними інституту Voteview при Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі (UCLA), ідеологічна відстань між представниками Демократичної та Республіканської партій у Конгресі значно зросла з часів Другої світової війни.

«Поляризація часто йде рука об руку з політичним насильством», — зауважують Квік і Велч.

Вони попереджають, що існує ризик того, що «насильство може породити ще більше насильства». Це означає, що відсутність діалогу та зростання ідеологічного розриву в американському суспільстві створюють сприятливе середовище для подальшої ескалації агресії.

Нагадаємо, у Військово-морській академії США сталась стрілянина. Нападник відкрив вогонь у гуртожитку, декілька людей отримали поранення.

Дата публікації
Кількість переглядів
309
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie