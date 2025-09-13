- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 309
- Час на прочитання
- 2 хв
США на порозі хаосу: зростання політичного насильства сягнуло рекорду
За останні п’ять років у США зафіксовано найвищий рівень політичного насильства з 1960-х років.
США переживають сплеск політичного насильства, який сягнув найвищого рівня з 1960-х років. За останні п’ять років було зафіксовано рекордну кількість замахів і вбивств політиків, що є тривожним сигналом для американської демократії.
Про це пише Bloomberg.
Аналіз, проведений виданням, показав, що з початку 2021 року було скоєно п’ять замахів або вбивств політичних діячів, зокрема два напади на тодішнього кандидата в президенти Дональда Трампа у 2024 році. Ця статистика особливо актуальна на тлі недавнього вбивства консервативного активіста Чарлі Кірка в Юті.
Аналітики Дженніфер Велч і Мартін Квік у своєму дослідженні зазначають, що хоча причини цього явища не є простими, головним фактором, що сприяє його зростанню, є «посилення політичної поляризації».
«Політичне насильство — це антитеза здорової демократії», — зазначили аналітики.
Згідно з даними інституту Voteview при Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі (UCLA), ідеологічна відстань між представниками Демократичної та Республіканської партій у Конгресі значно зросла з часів Другої світової війни.
«Поляризація часто йде рука об руку з політичним насильством», — зауважують Квік і Велч.
Вони попереджають, що існує ризик того, що «насильство може породити ще більше насильства». Це означає, що відсутність діалогу та зростання ідеологічного розриву в американському суспільстві створюють сприятливе середовище для подальшої ескалації агресії.
Нагадаємо, у Військово-морській академії США сталась стрілянина. Нападник відкрив вогонь у гуртожитку, декілька людей отримали поранення.