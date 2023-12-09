США наклали вето на резолюцію Радбезу ООН про припинення вогню у Секторі Гази

США наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН про негайне припинення операції ЦАХАЛ проти бойовиків ХАМАС у Секторі Гази.

Про це інформує Reuters.

Проєкт резолюції, який був поданий Об'єднаними Арабськими Еміратами вимагалось від Ізраїля припинити операцію проти ХАМАС. Резолюцію підтримало 13 членів Радбезу, Велика Британія утрималась, а США наклали вето.

"Ми не можемо просто натиснути пальцями, і конфлікт припиниться. Це дуже, дуже складна ситуація. Йдеться не про ізоляцію. Йдеться про те, що, на нашу думку, найкраще спробувати покласти край цьому конфлікту якнайшвидше", - заявив перед голосуванням заступник посла США в ООН Роберт Вуд.

У США та Ізраїлі виступають проти припинення вогню, оскільки вважають, що це лише поліпшить позиції бойовиків. Разом з тим у Вашингтоні підтримують паузу у проведенні операції, щоб дозволити звільнити заручників та захистити цивільне населення.

Сполучені Штати віддають перевагу власними можливостям добиватися звільнення заручників та тиснути на Ізраїль, щоб він краще захищав цивільне населення, а не діям ООН.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що армія Ізраїля (ЦАХАЛ) буде проводити перший етап війни у Секторі Гази ще 6-8 тижнів, після чого почнеться другий етап.

Крім того, ми раніше інформували, що Ізраїль готується до операції "Атлантида". Вона передбачає затоплення тунелів під Сектором Гази.

Крім того, ми раніше інформували, що Ізраїль розкрив, скільки його військових загинуло під час операції проти ХАМАСу.

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