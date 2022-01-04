США накрив сніговий шторм: загинуло п'ятеро осіб, сталося сотні аварій

Місцями впало понад 30 см снігу.

У кількох американських штатах вирувала снігова негода: зокрема, опади накрили Вашингтон, Меріленд та Вірджинію.

Негода прийшла на південне та центральне атлантичне узбережжя, пише USA Today.

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За повідомленням синоптиків, понад 30 сантиметрів снігу випало протягом 2 січня у столиці країни Вашингтоні та сусідніх штатах. Кім того, понад 25 сантиметрів у штатах Делавер та Нью-Джерсі. Вітер досягав швидкості 15 м/с.

Шторм призвів понад 850 тис. відключень енергопостачання. Без електрики залишалося близько 500 тис. домів. Через снігопад припинили роботу урядові установи. зокрема, у Білому домі було скасовано регулярний брифінг для журналістів. Сніг спричинив колапс на дорогах: там сталося сотні аварій, понад пів тисячі автомобілів застрягли в кучугурах.

Негода стала причиною загибелі двох дітей. У штаті Теннесі на семирічну дівчинку впало дерево. Воно не витримало важкого мокрого снігу. У штаті Джорджія дерево впало на будинок. Там загинув п'ятирічний хлопчик. Крім того, троє людей загинули в автоаварії, яка сталася в штаті Меріленд.

Нагадаємо, в американському штаті Колорадо під час масштабних лісових пожеж згоріла майже тисяча житлових будинків та інших споруд у передмісті між Денвером та Боулдером, а двоє людей зникли безвісти. Крім того, в постраждалому регіоні знизилася температура і випав сніг.

Штат Колорадо потерпає від потужних лісових пожеж | Новини світу

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