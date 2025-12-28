США накрили рекордні снігопади: влада оголосила надзвичайний стан

Снігопад у США / © Associated Press

США накрив потужний зимовий шторм, який став найсильнішим для регіону за останні кілька років.

Про це повідомляє Reuters.

Через екстремальні погодні умови влада штатів Нью-Йорк та Нью-Джерсі оголосила надзвичайний стан.

У Нью-Йорку зафіксували найбільший снігопад від 2022 року. У Центральному парку випало близько 11 см снігу, а в окремих районах штату та в Коннектикуті рівень опадів сягнув 15-25 см.

Снігопад у США / © Associated Press

За даними сервісу FlightAware, понад 9000 авіарейсів по всій країні було скасовано або затримано. Найгірша ситуація спостерігається в основних хабах — аеропортах імені Джона Кеннеді, Ла-Гуардія та Ньюарк.

Снігопад у США / © Associated Press

Влада закликала мешканців утриматися від поїздок. У Пенсільванії та Нью-Джерсі введено обмеження на рух комерційного транспорту основними магістралями.

Нагадаємо, у Південній Каліфорнії потужні зливи спричинили масштабні повені та селеві потоки. Влада оголосила про евакуацію.