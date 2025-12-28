- Дата публікації
США накрили рекордні снігопади: влада оголосила надзвичайний стан
Через негоду понад 9000 авіарейсів по всій країні було скасовано або затримано.
США накрив потужний зимовий шторм, який став найсильнішим для регіону за останні кілька років.
Про це повідомляє Reuters.
Через екстремальні погодні умови влада штатів Нью-Йорк та Нью-Джерсі оголосила надзвичайний стан.
У Нью-Йорку зафіксували найбільший снігопад від 2022 року. У Центральному парку випало близько 11 см снігу, а в окремих районах штату та в Коннектикуті рівень опадів сягнув 15-25 см.
За даними сервісу FlightAware, понад 9000 авіарейсів по всій країні було скасовано або затримано. Найгірша ситуація спостерігається в основних хабах — аеропортах імені Джона Кеннеді, Ла-Гуардія та Ньюарк.
Влада закликала мешканців утриматися від поїздок. У Пенсільванії та Нью-Джерсі введено обмеження на рух комерційного транспорту основними магістралями.
Нагадаємо, у Південній Каліфорнії потужні зливи спричинили масштабні повені та селеві потоки. Влада оголосила про евакуацію.