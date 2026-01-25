США накрив потужний крижаний шторм: у 18 штатах надзвичайний стан, у Нью-Йорку є загиблі

Шторм у США / © AP

Потужний зимовий шторм «Ферн», що розпочався у суботу, спричинив рекордні морози та сильні снігопади у Сполучених Штатах, змусивши владу запровадити надзвичайний стан у низці штатів.

Про це повідомляє The Guardian.

У багатьох містах випала така кількість снігу, якої там не фіксували понад сто років. Надзвичайний стан оголошено, зокрема, у Техасі, Луїзіані, Міссісіпі, Алабамі, Джорджії, Південній та Північній Кароліні.

У Нью-Йорку через сильні морози загинули щонайменше троє людей. За даними поліції, тіло 67-річного чоловіка виявили на тротуарі в Манхеттені. Згодом у Брукліні знайшли ще двох загиблих — чоловіка віком близько 30 років та жінку старше 60 років. Правоохоронці підтвердили, що всі три смерті пов’язані з погодними умовами.

Мер Нью-Йорка Зоран Мамдані попередив про подальше погіршення ситуації.

«Ми очікуємо щонайменше 8–9 дюймів снігу — це приблизно 20–23 сантиметри, і, ймовірно, навіть більше. Це буде не просто сніг. Шторм принесе сильний холод і тривалий період низьких температур, які збережуться протягом усього наступного тижня», — заявив він.

Через негоду авіакомпанії скасували понад 11 тисяч рейсів, запланованих на вихідні. Перевізники закликали пасажирів відкласти подорожі, оскільки шторм і надалі загрожує роботі аеропортів.

По всій країні кількість знеструмлень наблизилася до 135 тисяч. Найбільше постраждали південні штати, не пристосовані до таких погодних умов. У Техасі без електропостачання залишилися майже 60 тисяч абонентів, значні перебої також зафіксували в Луїзіані та Нью-Мексико.

Громадський транспорт у низці регіонів тимчасово зупинив роботу. NJ Transit — третя за величиною транспортна система США — призупинила рух автобусів і метро. В Остіні, штат Техас, роботу муніципального транспорту повністю зупинили ще у суботу вдень.

Керівник Бюро Національної гвардії США генерал Стівен Нордхаус повідомив, що для ліквідації наслідків негоди залучили сотні військовослужбовців із 12 штатів.

«Вони працюють разом із міжвідомчими партнерами, щоб розчищати дороги, допомагати водіям, які застрягли, та підтримувати громади, що цього потребують», — написав Нордхаус у соцмережі X.

Раніше повідомлялося, що мільйони американців опинилися під загрозою масштабного крижаного шторму, який охопить територію від Нью-Мексико до Каролін.

Ми раніше інформували, що потужний шторм «Ханнес» спричинив масштабні руйнування в мережах фінської енергетичної компанії Elenia. Внаслідок стихії понад 100 тисяч споживачів залишилися без світла.