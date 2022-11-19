США намагалися звʼязатися з РФ після падіння ракети в Польщі - Reuters

Об'єднаний комітет начальників штабів США намагався звʼязатися з генштабом РФ після падіння ракети в Польщі, але про розмову домовитись так і не вдалося.

Про це 18 листопада повідомляє Reuters з посиланням на слова генерала Марка Міллі.

За його словами офіс намагався домовитися про телефонну розмову з начальником генштабу Росії Валерієм Герасимовим і "здійснив кілька безуспішних спроб".

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Також інформагенство зазначає, що радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, який вів переговори з росіянами, не виходив на зв'язок із представниками країни-агресора після трагедії у Польщі.

Нагадаємо, інцидент трапився 15 листопада. У польському місті Пшеводув біля кордону з Україною впала ракета, що спричинило загибель двох місцевих мешканців. У Польщі досі триває розслідування за результатами якого буде зрозуміло її походження. Однак цивілізована міжнародна спільнота вже одноголосно визнає, що у смерті мирних мешканців винна Росія

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