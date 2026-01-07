США захопили нафтовий танкер під російським прапором: все, що відомо про операцію

Танкер. / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Сполучені Штати Америки захопили нафтовий танкер, пов’язаний з Венесуелою, після понад двотижневого переслідування через Атлантику. Офіційних деталей нині немає.

Про це повідомив журналіст Reuters Ідріс Алі та NBC.

"На судно під російським прапором, яке тепер відоме як "Марінера", висадилися американські військові та співробітники берегової охорони”, - повідомив Ідріс Алі.

Реклама

Своєю чергою, американський чиновник розповів NBC News, що нафтовий танкер Marinera був взятий під контроль і перебуває під вартою США. З його слів, операцію очолило Міністерство внутрішньої безпеки за підтримки військовослужбовців.

Чиновник каже, що на борту зараз перебувають співробітники правоохоронних органів США, а керівництво операцією здійснює Міністерство внутрішньої безпеки.

Раніше американський чиновник повідомив Reuters, що під час операції були військові кораблі РФ, зокрема російський підводний човен. Це захоплення, каже джерело, може посилити напруженість у відносинах з Росією.

Зазначається, що танкер, спочатку відомий як Bella-1, прослизнув крізь морську «блокаду» американських санкційних танкерів та відхилив спроби Берегової охорони США піднятися на нього.

Реклама

Наразі операцію проводить Берегова охорона та американські військові. Тим часом росЗМІ повідомляють, що гелікоптер, який, начебто, перевозить американських військових, намагається приземлитися на нафтовий танкер, аби висадити десант. RT опублікував дві фотографії, на яких видно гелікоптер, що наближається до танкера.

Sky News з посиланням на компанію Windward, що займається морською аналітикою, повідомляє про те, що після того, як танкер покинув Карибський басейн, він змінив свою назву з Bella 1 на Marinera та прийняв російський прапор. Судно намалювало прапор РФ на своєму корпусі, щоб уникнути захоплення Береговою охороною США.

Його внесли до офіційного реєстру суден Росії. Згодом Москва подала офіційний дипломатичний протест, вимагаючи від Вашингтона припинити переслідування. Згідно з міжнародним правом, судна, що плавають під прапором певної країни, перебувають під захистом цієї держави.

Ситуація з танкером: що відомо

Наприкінці грудня берегова охорона США спробувала перехопити судно Bella 1 у Карибському морі, яке прямувало до Венесуели за нафтою. Втім, підсанкційний танкер показав триколор РФ та змусив американський флот відступити.

Реклама

New York Times з посиланням на власні джерела повідомило, що Росія просила США не чіпати цей танкер. Нібито запит від Росії надійшов до Державного департаменту та Ради внутрішньої безпеки Білого дому пізно в новорічну ніч.

Згодом стало відомо, що Кремль відправив військовий флот прикривати свій танкер від американців. Судно, яке наразі не перевозить вантаж, раніше використовували для транспортування венесуельської нафти. У вівторок танкер перебував між Шотландією та Ісландією.