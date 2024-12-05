"США напали на Росію": Лавров в ОБСЄ приголомшив дивною заявою

Приїзд очільника МЗС держави-агресорки на засідання ОБСЄ на Мальті став першою поїздкою до країни-члена Європейського Союзу після російського вторгнення в Україну 2022 року.

У четвер, 5 грудня, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у своєму виступі на пленарному засідання ОБСЄ на Мальті лицемірно заявив, що його країна "взагалі не збирається ні на кого нападати". Водночас він брехливо звинуватив Сполучені Штати в нападі на Росію.

Фрагмент виступу голови російської дипломатії публікують кремлівські пропагандисти з "РИА Новости".

"Зараз Сполучені Штати напали на нас руками "українського режиму" і ведуть проти нас війну силами українських "неонацистів", — повторив Сергій Лавров заяложену за майже три роки повномасштабної війни проти України пропагандистську риторику Кремля.

З посиланням на свого господаря, президента держави-агресорки Володимира Путіна, російський міністр пояснив напад на Україну, який він традиційно назвав "спеціальною воєнною операцією", тим, що Росії "не залишили іншого виходу". Водночас Україну він назвав плацдармом "для створення загроз Російській Федерації".

Також головний дипломат Росії назвав фантазіями ідеї європейських політиків щодо відправлення західних військ до України, пригрозивши, що вони "не чують попередження Путіна".

До слова, для Сергія Лаврова приїзд на засідання ОБСЄ на Мальті став його першою поїздкою до країни-члена Європейського Союзу (ЄС) після російського вторгнення в Україну 2022 року.

Його перебування в ОБСЄ викликало обурення очільника польської дипломатії Радослава Сікорського.

"Пан Лавров приїхав сюди, щоб брехати про російське вторгнення і те, що Росія робить в Україні. І я не збираюся слухати цю брехню. Я не буду сидіти за одним столом з паном Лавровим", — сказав польський міністр.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вийшов з зали пленарних засідань ОБСЄ перед початком виступу російського міністра Лаврова, назвавши його воєнним злочинцем.

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