США направили другий есмінець до мексиканського кордону – що відбувається

США відправили ще один есмінець із ракетами для патрулювання біля кордону з Мексикою через посилення імміграційних заходів президента США Дональда Трампа.

Про це повідомив телеканал CNN.

"Есмінець USS Spruance, що вийшов з військово-морської бази Сан-Дієго, допомагатиме в «боротьбі з морським тероризмом, поширенням зброї, транснаціональною злочинністю, піратством, руйнуванням навколишнього середовища та нелегальною морською імміграцією",- йдеться у повідомленні Північного командування ЗС США.

Командувач Північним командуванням Збройних сил США генерал Грегорі Гійо заявив, що розгортання USS Spruance на південному кордоні розширює можливості військових операцій із Міністерством внутрішньої безпеки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа скасує тимчасовий правовий статус 530 000 кубинців, гаїтян, нікарагуанців та венесуельців у США, що є частиною його боротьби з імміграцією.

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