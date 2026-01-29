США направили ще один військовий корабель на Близький Схід: що відомо

Військовий корабель / © Associated Press

Військово-морські сили США перекинули додатковий військовий корабель до Близькосхідного регіону на тлі масштабного нарощування своєї військової присутності.

Про це повідомляє Reuters.

За словами чиновника, який надав інформацію на умовах анонімності, протягом останніх 48 годин у зону призначення прибув есмінець Delbert D. Black. З появою цього судна угруповання американських есмінців у регіоні зросло до шести одиниць.

Окрім них, військовий контингент США в цій частині світу наразі включає авіаносець та три прибережні бойові кораблі.

Що відомо про ситуацію на Близькому Сході

Нагадаємо, у Ірані тривають антиурядові протести. Люди вийшли на вулиці 28 грудня через стрімке падіння курсу національної валюти — іранського ріала — та погіршення економічного становища.

Президент США Дональд Трамп заявив про необхідність покласти край правлінню верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, який керує країною уже 37 років. Він стверджує, що настав час шукати нового лідера в Ірані.

Згодом Трамп заявив про перекидання великого американського флоту у напрямку Ірану та пригрозив значно жорсткішою атакою у разі відмови Тегерана від переговорів щодо ядерної програми.

Раніше ми писали, що американський лідер розглядає можливість завдати цілеспрямованих ударів по силах безпеки та їхніх лідерах, щоб підтримати протести в країні.

До того ж раніше США вже завдавали удару по ядерному потенціалу Ірану.