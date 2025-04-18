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США натякають на припинення війни між Україною та РФ: деталі заяви
За словами Венса, останні 24 години принесли «цікаві речі», які можуть суттєво вплинути на перебіг переговорного процесу.
Під час офіційного візиту до Риму віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон з обережним оптимізмом оцінює перспективи мирних переговорів між Україною та Росією.
Про це повідомляє Sky News.
Він зазначив, що поки що зарано робити остаточні висновки, однак США бачать «підстави для позитиву і оптимізму» щодо можливого завершення жорстокої війни, розв’язаної Росією проти України.
У Римі Джей Ді Венс провів перемовини з прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні, а також зустрівся з державним секретарем Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном. Під час зустрічей обговорювалися питання безпеки, а також поточний стан і перспективи мирного врегулювання війни.
Американський віцепрезидент підкреслив, що інформуватиме італійську сторону про всі ключові деталі переговорів, які наразі відбуваються за посередництва США.
Нагадаємо, Україна та США підписали меморандум, який засвідчує намір сторін нарешті фіналізувати угоду про корисні копалини.