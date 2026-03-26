США найближчим часом розпочнуть наземну операцію в Ірані — WSJ
У США зростають сигнали про можливу наземну операцію проти Ірану, про що заявляють окремі республіканці в Конгресі.
Сполучені Штати найближчим часом можуть розпочати наземну операцію на території Ірану.
Про це повідомив у соцмережі Х журналіст Алекс Ворд.
За його словами, відповідні сигнали пролунали щонайменше від трьох джерел серед представників республіканців у Конгресі США.
«Щонайменше троє республіканців із Конгресу, зокрема голови комітетів з питань збройних сил Палати представників та Сенату, недвозначно натякають на те, що наземна операція в Ірані планується і може розпочатися найближчим часом», — йдеться в заяві журналіста.
Раніше повідомлялося, що Іран останніми тижнями суттєво посилив оборону стратегічно важливого острова Харг, готуючись до можливого військового сценарію з боку США.
Ми раніше інформували, що Іран відкрив важливу для транспортування нафти Ормузьку протоку для судноплавства, але тільки для «дружніх» країн, серед яких — Китай та Росія.