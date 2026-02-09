США наздогнали судно з "тіньового флоту" РФ у відкритому океані: відео захоплення

Танкер Aquila II / © ГУР Міноборони

Уночі американські військові провели морську операцію з перехоплення та абордажу судна Aquila II у зоні відповідальності Індо-Тихоокеанського командування США.

Операція минула без інцидентів, повідомили в Міністерстві оборони США.

За даними Пентагону, судно порушило карантинні обмеження для кораблів, які перебувають під санкціями, запроваджені адміністрацією президента США Дональда Трампа. Aquila II намагалося втекти після перебування в Карибському морі, однак американські військові відстежували його маршрут від Карибів до Індійського океану.

У Міноборони США заявили, що жодна держава у світі не має таких можливостей із глобального переслідування суден, як Сполучені Штати, і підкреслили готовність сил флоту діяти по всьому світу для забезпечення виконання санкційного режиму.

Раніше про танкер Aquila II повідомляло Головне управління розвідки МО України. За даними ГУР, судно задіяне у перевезенні російської та венесуельської нафти й нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій та вважається частиною так званого “тіньового флоту” РФ.

Танкер пов’язують із компанією SUNNE CO LIMITED, до якої США застосували санкції у січні 2025 року за діяльність в енергетичному секторі Росії. Пізніше санкції проти судна запровадили Велика Британія, Європейський Союз, Канада та Швейцарія. Україна також внесла танкер до санкційних списків.

За інформацією розвідки, судно використовувало оманливі практики та змінювало назви під час перевезення нафти з російських портів Чорного, Балтійського морів і Тихоокеанського регіону, а також брало участь у вивезенні нафти з Венесуели всупереч морській блокаді США наприкінці 2025 року.

Перехоплення Aquila II розглядають як сигнал для операторів “тіньового флоту” Росії та інших підсанкційних перевізників: спроби обійти обмеження не залишаються непоміченими навіть за тисячі кілометрів від зон контролю.

Раніше повідомлялося про наміри Британії посилити дії проти російського “тіньового флоту”. Зокрема, обговорювалася можливість операцій спеціальних підрозділів із захоплення танкерів у відкритому морі в межах законодавства про санкції та протидію відмиванню коштів.

Також нагадаємо, що доходи Росії від продажу нафти і газу в січні скоротилися вдвічі порівняно з аналогічним місяцем минулого року, сягнувши найнижчого рівня від липня 2020 року.