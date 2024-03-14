США не бачать ознак, що РФ хоче застосувати ядерну зброю в Україні після нових погроз Путіна

Сполучені Штати, відповідно, не бачать причин для коригування своєї ядерної позиції.

У США не бачать жодних ознак того, що Росія готується до застосування ядерної зброї в Україні.

Про це пише Reuters, посилаючись на неназваного американського чиновника.

З його слів, США також не бачать підстав для коригування власної ядерної позиції після коментарів Володимира Путіна.

Очільник Кремля раніше заявляв, що в разі введення американських військових до України Росія "поставиться до них як до інтервентів". Водночас Путін повторив кремлівський наратив про те, що Росії "неможливо завдати поразки на полі бою, Захід нібито це зрозумів".

Однак американський чиновник сказав, що диктатор, "схоже, повторює ядерну доктрину Росії", згідно з якою вони будуть використовувати ядерну зброю у випадку загрози їх суверенітету.

Крім цього, речниця Ради національної безпеки Білого дому Адрієнн Уотсон заявила, що "ядерна риторика Росії була безрозсудною та безвідповідальною протягом розпочатої нею війни проти України".

"Це Росія жорстоко вторглася до України без провокації чи виправдання, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну, коли вона захищає свій народ і свою суверенну територію від російської агресії", — підкреслила речниця.

Держсекретар США Ентоні Блінкен також відреагував на заяву Володимира Путіна про те, що Росія "теоретично" може застосувати ядерну зброю, якщо буде загроза її територіальній цілісності або існуванню, але їй це не потрібно.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін заявив, що РФ "готова до ядерної війни".

Речник ГУР Міноборони Андрій Юсов повідомив, що ядерна зброя насамперед є "зброєю стримування, таким собі останнім козирем у війні".

Читайте також: