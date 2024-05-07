США не бачать ознак, що Росія збирається застосувати ядерну зброю — Держдеп

Разом з тим російська ядерна риторика є безрозсудною.

У Державному департаменті заявили, що наразі не бачать жодних ознак того, що РФ збирається використати тактичну ядерну зброю.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

Він заявив, що російська ядерна риторика є безрозсудною.

"Риторика Росії — ядерна риторика — є безрозсудною та безвідповідальною впродовж усього конфлікту", - підкреслив речник.

Разом з тим, за його словами, у США не бачать підстав, щоб змінювати позиції власних ядерних сил у відповідь на ці заяви.

Крім того, Міллер підкреслив, що Сполучені Штати "не вбачають жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США відповіли, чи визнаватимуть Путіна президентом після "інавгурації".

Крім того, ми раніше інформували, що доручення Путіна провести в Росії навчання з застосуванням нестратегічної ядерної зброї – це спроба підвищити ставки напередодні запланованого саміту миру.

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