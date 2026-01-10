США не бачили такого лідера з часів Лінкольна: Келлог зробив гучну заяву про Зеленського

Колишній спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келлог / © скриншот з відео

Реклама

Американський генерал Кіт Келлог, який тривалий час був спеціальним представником президента США Дональда Трампа з питань російсько-української війни, заявив, що Америка не бачила такого лідера, як президент України Володимир Зеленський, з часів Авраама Лінкольна.

Деталями своїх розмов з Трампом та ставленням до українського лідера Келлог поділився в інтерв’ю ITV News.

«Жорсткий сучий син»

Характеризуючи українського лідера, Келлог використав недипломатичну, але сповнену поваги лексику.

Реклама

«Він жорсткий сучий син. І він стає все більш зосередженим», — зазначив генерал.

Розмова з Трампом

Келлог пригадав, як одного разу прямо сказав Дональду Трампу про його схожість із Зеленським.

«Я пам’ятаю, як одного разу сказав президенту Трампу: „Сер, він дуже схожий на вас“. І була така реакція: „Оу?“. Я відповів: „Я не кажу про статуру… Але він впертий. Він має власну думку. Він не боїться її висловлювати. І він знає, як використовувати медіа“», — розповів Келлог.

Порівняння з Лінкольном

Найбільш резонансною стала заява генерала про історичний масштаб постаті Зеленського. Келлог зізнався, що свого часу отримав порцію критики за те, що назвав українського президента «сміливим лідером, який веде боротьбу».

Реклама

«Я сказав людям в адміністрації: „Ми у Сполучених Штатах не бачили лідера, подібного до нього, з часів Авраама Лінкольна“», — підкреслив Келлог.

Він пояснив це тим, що Лінкольн, як і Зеленський, вів війну за виживання нації на власній землі, і саме це робить їхній досвід унікальним та співмірним.

Нагадаємо, на початку своєї другої каденції Трамп посварився з Келлогом через його висловлювання про Володимира Зеленського, фактично усунувши свого спецпредставника від реального впливу на процеси.