США не будуть тиснути на Україну щодо територіальних поступок, але розглядають переговори з росіянами

Салліван зазначив, що його країна веде переговори з Україною про те, як може виглядати врегулювання.
Сполучені Штати цілеспрямовано утрималися від того, щоб викладати те, як бачать закінчення війни в Україні, і не будуть тиснути на Україну щодо територіальних поступків Росії.
Про це заявив радник США з національної безпеки Джейк Салліван у четвер, 16 червня.
Про це пише CNN.
Салліван також зазначив, що США ведуть переговори з Україною про те, як може виглядати врегулювання.
"США продовжуватимуть підтримувати та консультуватися з Україною про те, як вони хочуть підійти до результату переговорів з росіянами", - зазначив Салліван під час дискусії з Центром нової американської безпеки.
Він додав, що підтримувати Україну у цьому означає постійне надання зброї та розвідки, щоб зміцнити позицію країни за столом переговорів.
Нагадаємо, що Німеччина надасть Україні новий пакет озброєння.
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