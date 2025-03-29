США не будуть збільшувати свою військову присутність у Гренландії

Віцепрезидент США Венс / © Associated Press

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Сполучені Штати наразі не мають наміру збільшувати свої військову присутність у Гренландії, але будуть інвестувати у зміцнення безпеки довкола регіону.

Про це під час візиту до Гренландії заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, інформує The Gardian.

На питання про розширення військові присутності, вену відповів, що США поки не будуть цього робити.

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«Але чи є загальні цілі, яких ми хочемо досягти, і які, безумовно, вимагатимуть від нас інвестування більших ресурсів, інвестування в додаткові військові криголами, інвестування в додаткові військово-морські кораблі, які матимуть більшу присутність у Гренландії? Безумовно», — сказав він.

Він заявив, що дії США необхідні через «розширення зони безпеки і інтересів Росії і Китаю в галузі безпеки».

«Вони роблять те, що, на їхню думку, відповідає їхнім інтересам. Сполучені Штати повинні робити те, що, наскільки я знаю, в наших інтересах, а саме: гарантувати безпеку Гренландії», — зазначив Венс.

Крім того, віцепрезидент додав, що Сполученим Штатам «доведеться робити більше, щоб протистояти деяким країнам, з якими, як ми знаємо, ми можемо суперничати».

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен розкритикував останні заяви Дональда Трампа щодо претензій США на Гренландію, назвавши їх втручанням у внутрішні справи королівства.

Ми раніше інформували, що у Гренландії відбулися масові акції протесту проти заяв Дональда Трампа щодо можливого встановлення контролю США над островом.