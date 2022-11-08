США не дозволить втручатись у вибори — у Держдепі відповіли "кухарю Путіна"

Сполучені Штати Америки готові запровадити санкції проти будь-якого суб'єкта, який намагатиметься втрутитися у виборчий процес.

Про це заявив речник Державного департаменту Нед Прайс на тлі твердження "кухаря Путіна" Євгенія Пригожина, який де-факто зізнався у втручанні у виборчий процес у США, пише "НВ".

"Нам усім відомо, особливо зараз, що вільні й чесні вибори є наріжним каменем американського суспільства й американської демократії. Ми не дозволимо втручання в наші вибори незалежно від того, звідки воно відбуватиметься. Ми це засвідчили не лише словами, а й діями", — наголосив він.

Нед Прайс нагадав, що США ще у 2018 році запровадили санкції проти Пригожина та його так званого Агентства інтернет-досліджень (відомого як фабрика троллів), а у 2021-му — проти самої Росії. Також через втручання у вибори санкції були накладені на Іран.

"Ми втручалися (у вибори в США — ред), втручаємося і втручатимемося. Акуратно, точно, хірургічно та по-своєму, як ми це вміємо. Під час наших точкових операцій видалятимемо відразу обидві нирки та печінку", — заявив Пригожин напередодні проміжних виборів у США.

Нагадаємо, 8 листопада 2022 року в США пройдуть проміжні вибори, на яких заповнюватимуться всі 435 місць у Палаті представників та 35 зі 100 місць у Сенаті, а також обиратимуться губернатори у 39 штатах та територіях країни. Наразі більшість у Сенаті та Конгресі складають демократи.

Вибори в США та допомога Україні

Раніше The New York Times повідомляла, що листопадові проміжні вибори визначать, хто матиме більшість в кожній з палат Конгресу Сполучених Штатів. Це може мати значний вплив на відповідь США на найбільшу зовнішньополітичну проблему, з якою зараз стикається адміністрація Байдена - вторгнення Росії до України.

4 листопада до Києва приїжджав радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та головою ОП Андрієм Єрмаком. Обговорювалась подальша підтримка США України.

У США вибори до Конгресу: що це означає для України

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