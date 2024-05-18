США не дозволяли Україні використовувати свою зброю для ударів по Росії — Білий дім

Вашингтон не заохочує Київ завдати удари по території РФ зброєю США.

Політики адміністрації президента Джо Байдена не змінилась у питанні щодо використання Україною зброї США для завдавання ударів по цілях на території Росії.

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Про це заявив радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, інформує Голос Америки.

Він заявив що Вашингтон не заохочує Київ завдати удари по території РФ зброєю США.

"Ми не заохочуємо і не уможливлюємо атаки з використанням зброї, переданої США, всередині російської території. Це політика, яка залишилась незмінною", – сказав Кірбі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що озброєння, яке Сполучені Штати Америки надають українським Збройним силам у межах військової допомоги, призначене для використання на території України.

Крім того, ми раніше інформували, що президент США Джо Байден потрапив у пастку обіцянками допомоги та страхом ескалації війни в Україні.

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