США не готові до ядерного виклику з боку Росії та Китаю - звіт Конгресу

Загроза зі сторони Китаю та Росії буде особливо гострою у період з 2027 року по 2035.
Сполучені Штати повинні бути готовими до протистояння з військовим союзом Китаю та Росії. Саме тому США необхідно збільшити збройні сили, зміцнити військові альянси та розширити програму модернізації ядерної зброї.
Відповідний висновок оприлюднила двопартійна комісія Конгресу зі стратегічної політики, інформує The Financial Times.
"Сполучені Штати і їх союзники повинні бути готові стримати і перемогти обох супротивників одночасно", — йдеться у звіті комісії.
Експерти наголошують, що Росія та Китай намагаються розвалити існуючий міжнародний порядок. Китайська і російська загрози стануть особливо гострими у 2027-2035 роках, тому "рішення необхідно приймати зараз, щоб нація була готова".
У звіті вказується, що США наразі не достатньо підготовлені до протистояння з двома противниками, я арсеналі яких є ядерна зброя.
"Нове глобальне середовище принципово відрізняється від усього, що було в минулому, навіть у найтемніші дні холодної війни", — йдеться у звіті.
Крім того, автори документа попередили, що йдеться про появу не одного, а одразу двох ядерних противників, "кожен з яких має амбіції змінити міжнародний статус-кво, силою, якщо це необхідно".
Комісія наголосила, що США наразі бракує комплексної стратегії протидії загрозі, що насувається.
Передусім, занепокоєння експертів викликане швидким розширенням ядерного арсеналу Китаю, яке, як стверджується в доповіді, відбувається "в масштабах і темпах, небачених з часів американсько-радянської гонки ядерних озброєнь, яка завершилася наприкінці 1980-х років".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати ввели торгівельні обмеження проти 42 китайських компаній, які співпрацюють з обороною промисловістю Росії.
Крім того, ми раніше інформували, що наступного тижня російський диктатор Путін планує відвідати Китай.
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