США не готові до ядерного виклику з боку Росії та Китаю - звіт Конгресу

Загроза зі сторони Китаю та Росії буде особливо гострою у період з 2027 року по 2035.

Сполучені Штати повинні бути готовими до протистояння з військовим союзом Китаю та Росії. Саме тому США необхідно збільшити збройні сили, зміцнити військові альянси та розширити програму модернізації ядерної зброї.

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Відповідний висновок оприлюднила двопартійна комісія Конгресу зі стратегічної політики, інформує The Financial Times.

"Сполучені Штати і їх союзники повинні бути готові стримати і перемогти обох супротивників одночасно", — йдеться у звіті комісії.

Експерти наголошують, що Росія та Китай намагаються розвалити існуючий міжнародний порядок. Китайська і російська загрози стануть особливо гострими у 2027-2035 роках, тому "рішення необхідно приймати зараз, щоб нація була готова".

У звіті вказується, що США наразі не достатньо підготовлені до протистояння з двома противниками, я арсеналі яких є ядерна зброя.

"Нове глобальне середовище принципово відрізняється від усього, що було в минулому, навіть у найтемніші дні холодної війни", — йдеться у звіті.

Крім того, автори документа попередили, що йдеться про появу не одного, а одразу двох ядерних противників, "кожен з яких має амбіції змінити міжнародний статус-кво, силою, якщо це необхідно".

Комісія наголосила, що США наразі бракує комплексної стратегії протидії загрозі, що насувається.

Передусім, занепокоєння експертів викликане швидким розширенням ядерного арсеналу Китаю, яке, як стверджується в доповіді, відбувається "в масштабах і темпах, небачених з часів американсько-радянської гонки ядерних озброєнь, яка завершилася наприкінці 1980-х років".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати ввели торгівельні обмеження проти 42 китайських компаній, які співпрацюють з обороною промисловістю Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що наступного тижня російський диктатор Путін планує відвідати Китай.

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