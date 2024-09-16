США не хочуть ризикувати "перезавантаженням" із Росією – The Economist

США не хочуть ризикувати "перезавантаженням" з Росією і фактично змушують Україну боротися зі зв'язаними руками.

Про це повідомляє The Economist.

Як пише видання, адміністрація Байдена не хоче "ставити під загрозу майбутнє "перезавантаження" відносин з Москвою", тому постійно змінює причину відмови в дозволі використовувати їхню зброю для ударів по об'єктах на території РФ.

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Водночас видання зазначає, що справжня причина небажання Байдена змінювати підхід у цьому питанні "майже напевно полягає в страху перед російською ескалацією".

The Economist нагадує, що 13 вересня були надії, що Україні нарешті дозволять використовувати британські та французькі крилаті ракети Storm Shadow/SCALP проти цілей у Росії. Президент США Джо Байден і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер розмовляли протягом двох годин у Білому домі, і багато хто думав, що американський лідер нарешті дасть свій дозвіл.

"Але після зустрічі ситуація залишилася такою ж невизначеною. Американська сторона лише підтвердила, що політика обмеження використання західних систем далекого радіусу дії не змінилася", – йдеться у статті.

Видання також наводить слова колишнього командувача американських сил в Європі Бена Годжеса на підтримку Києва в цьому прагненні.

"Немає жодних моральних або правових причин не досягати цих цілей", – каже військовий.

Своєю чергою колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер стверджує, що США перебільшують погрози Путіна.

"Вони спрямовані на те, щоб "утримати нас від дій, а не на те, щоб це мало стосунок до того, що він насправді збирається робити", – зазначив Волкер.

Автори прогнозують, що використання Путіним тактичної ядерної зброї ніколи не можна повністю виключити. Водночас якщо Байден пом’якшить свою позицію після зустрічі з Зеленським, навряд чи буде офіційне оголошення щодо дозволу Києву атакувати об'єкти в РФ, натомість це рішення може бути непублічним.

Раніше видання Politico писало, що США і Британія можуть зняти обмеження щодо ударів по РФ.

Вчора, 15 вересня, президент Зеленський підтвердив, що Україна намагалася переконати США дозволити їй удари вглиб Росії американською зброєю. Проте поки що Київ не отримав цього дозволу.

Червоні лінії Путіна: постачання ракет КНДР для Кремля та дозвіл Україні на удари вглиб Росії

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