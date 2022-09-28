США не мають жодного відношення до аварії на російських трубопроводах "Північний потік" - Пентагон

У Пентагоні відкинули будь-які звинувачення щодо причетності США до аварії на російських газопроводах "Північний потік-1", "2".
Відповідаючи на запитання, чи можна виключити будь-яку причетність США до витоку газу на газопроводах Nord Stream, військовий чиновник сказав: "Ми абсолютно не були причетні".
Про це пише Reuters з посиланням на неназваного високопоставленого військового чиновника США.
Він додав, що у США вважають, що ще занадто рано робити висновок про "саботаж".
"Присяжні ще не визначилися. Багато наших партнерів, я думаю, визначили чи вважають, що це - саботаж. Я просто... я ще не на тому етапі, коли я можу сказати вам однозначно", - наголосив чиновник.
Нагадаємо, 26 вересня Данія повідомила про витік газу з трубопроводу "Північний потік-2", що наразі не працює, та трубопроводу "Північний потік-1". Витік зафіксований у Балтійському морі біля берегів острова Борнгольм. Низка держав, серед яких і Росія, заявили, що причиною аварій могли стати диверсії.
Тим часом у Німеччині припускають, що труби російського газопроводу "Північний потік-1" і "2" будуть непридатні для використання назавжди після аварії. Якщо їх не відремонтувати негайно, в них запуститься багато солоної води - і трубопроводи будуть піддаватися корозії.
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