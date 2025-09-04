Російська загроза для країн Європи / © ТСН.ua

Сполучені Штати починають поетапно згортати програми сприяння безпеці для східноєвропейських країн, які межують з Росією. Фінансування може бути урізане на «сотні мільйонів доларів».

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на обізнані джерела.

У період від 2018-го до 2022 рокку на програми військової допомоги в Європі було виділено $1,6 млрд — близько 29% усіх витрат США на закордонну оборонну допомогу за цей період.

Ключовими отримувачами американської допомоги виступали Естонія, Латвія та Литва. Як пише FT, це ті країни, які «виявляться на передовій у будь-якому потенційному конфлікті з Росією».

Минулого тижня представники Пентагону поінформували європейських дипломатів про те, що Вашингтон більше не фінансуватиме проєкти з навчання та оснащення армій у регіоні.

Схвалені раніше кошти будуть доступні до вересня 2026 року.

У Білому домі заявили, що рішення узгоджене з європейськими країнами та пов’язане з необхідністю того, щоб Європа «взяла на себе більше відповідальності за власну оборону».

Проте співрозмовники FT стверджують, що уряди низки держав були «вражені цим кроком» і тепер вимагають роз’яснень від Вашингтона.

Згідно з інформацією джерел газети, цей крок пов’язаний із ширшою стратегією адміністрації Дональда Трампа, спрямованою на «переоцінювання і перерозподіл» іноземної допомоги.

Однією з причин перегляду військових програм став намір США перерозподілити ресурси в Індо-Тихоокеанський регіон, щоб посилити стримування Китаю та знизити ризики конфлікту навколо Тайваню.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Марк Рютте припустив, що перед вторгненням Китаю на самоврядний острів Тайвань китайський лідер Сі Цзіньпін звернеться до свого «молодшого партнера», президента РФ Володимира Путіна, з пропозицією атакувати країни НАТО в Європі, щоб відволікти Альянс від подій у Тихоокеанському регіоні.