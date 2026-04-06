США не погодили 45-денне перемир’я з Іраном: що відомо про план

Дональд Трамп / © Associated Press

Міжнародні посередники запропонували 45-денне припинення вогню між США та Іраном, однак президент Дональд Трамп поки не дав згоди на цей план.

Про це повідомляє видання CNN.

Як повідомляють джерела, пропозицію передали Вашингтону та Тегерану наприкінці неділі. Вона передбачає тимчасове перемир’я та розблокування Ормузької протоки — одного з ключових маршрутів світової енергетики.

Цей крок розглядається як остання спроба уникнути подальшої ескалації. Раніше Трамп попереджав про можливі масштабні удари по іранській інфраструктурі, якщо протока залишатиметься заблокованою.

У Білому домі підтвердили, що президент поки не підтримав цю ініціативу.

«Це лише одна з багатьох ідей», — зазначив представник адміністрації, додавши, що військова операція США триває.

До переговорного процесу залучені посередники, зокрема Пакистан, Єгипет та Туреччина. Втім, непрямі перемовини останнім часом зайшли в глухий кут.

Пропозицію також передали главі МЗС Ірану Аббасу Арагчі та спецпредставнику США Стіву Віткоффу. Очікується, що потенційне перемир’я могло б стати стартом для повноцінних переговорів про завершення війни.

Водночас Іран скептично ставиться до тимчасового припинення вогню. У Тегерані вважають, що така пауза дозволить опонентам перегрупувати сили.

Посередники сподіваються досягти домовленості до дедлайну, який Трамп встановив на вечір вівторка.

Іран не підтримує пропозицію перемир’я

Іран уже фактично відкинув ідею тимчасового припинення вогню. У Тегерані заявили, що не погодяться на запропоновані терміни, оскільки США, за їхніми оцінками, не готові до довгострокового миру.

За даними Reuters, іранська сторона вважає, що 45-денне перемир’я може бути лише тактичною паузою перед новим етапом бойових дій.

Раніше повідомлялося, що сторони обговорюють можливу угоду, яка могла б запобігти масштабній ескалації — зокрема ударам по енергетичній інфраструктурі Ірану та об’єктах у країнах Перської затоки.

Попри дипломатичні зусилля, ризик подальшого загострення конфлікту залишається високим.

Зауважимо, Трамп з матюками накинувся на Іран через Ормузьку протоку. У своєму дописі у Мережі Truth Social він вдарився до матюків: «Відкривайте цю **бану протоку, божевільні виродки, або будете жити в пеклі — ПРОСТО ДИВІТЬСЯ!».