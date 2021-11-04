США не порушили закону, помилково вбивши авіаударом десятьох мирних афганців - Пентагон

Внаслідок авіаудару США в Кабулі загинули десятеро людей, зокрема семеро дітей.

У Пентагоні не вважають порушенням закону смертоносний авіаудар американського безпілотника у Кабулі, внаслідок якого помилково загинули десятеро мирних афганців.

Відповідну заяву із посиланням на результати розслідування озвучив інспектор ВПС США Самі Саїд, повідомляє ВВС.

"Це була чесна помилка", -висловився він, вказавши на "помилки під час виконання, поєднані зі схильністю до підтвердження та збоями зв'язку", які призвели до "сумних жертв серед цивільного населення".

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За його словами, слідчі "не виявили жодних порушень закону, зокрема "закону війни". "Це не злочинна поведінка, випадкова поведінка, недбалість", - додав Саїд.

Інспектор ВПС США також зауважив, що виконавці удару з безпілотника, щиро вірили, що вони націлені на "неминучу загрозу" з боку угрупування "Ісламська держава" для американських сил та дипломатичного персоналу в аеропорту Кабула.

Внаслідок авіаудару з боку США по афганській столиці 29 серпня загинули троє дорослих, зокрема людина, яка працювала на групу допомоги США, та семеро дітей. Наймолодшою із убитих дітей була дворічна Сумайя, а найстаршим - 12-річний Фарзад.

Незабаром після атаки родич жертв Рамін Юсуфі сказав, що це був "жорстокий напад", який ґрунтувався на "невірній інформації". "Чому вони вбили нашу родину? Наших дітей? Вони настільки обгоріли, що ми не можемо опізнати їхні тіла, їхні обличчя", - казав він.

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Інцидент стався через кілька днів після того, як бойовики "Ісламської держави" взяли на себе відповідальність за вибух в аеропорту Кабула, внаслідок якого загинули щонайменше 170 людей, зокрема 13 військовослужбовців США.

Американські військові заявляли, що мають інформацію про підотовку до друоо нападу. Розвідка США орієнтувалася на білу Toyota Corolla, яка мала містити вибухівку. Однак, за словами Саїда, силовики вистежили не той автомобіль.

Причетні до авіаудару безпілотника вважали, що будинок був порожній, і не помітили дитину, яка увійшла до цільової зони за дві хвилини до запуску ракети.

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