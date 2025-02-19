США не скасовуватимуть санкції проти РФ до заключення мирної угоди з Україною - Bloomberg

Раніше Росія просила США про помʼякшення санкцій.

Адміністрація президента США Дональда Трампа не збирається скасовувати санкції проти Росії доти, поки не буде укладено угоду про мир з Україною.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, інформує Bloomberg.

Повідомляється, що Рубіо обговорив питання санкцій щодо РФ під час розмови з європейським партнерами. Видання пише, що це послання Рубіо полегшило занепокоєння європейців, які побоюються, що Трамп укладе угоду з російським диктатором Путіним та зніме санкції в обмін на припинення вогню на лінії зіткнення в Україні.

У повідомленні Держдепартаменту вказано, що країни "домовилися залишатися в тісному контакті, оскільки працюють над досягненням довгострокового припинення війни в Україні".

Раніше Рубіо заявляв, що всім сторонам доведеться піти на поступки, щоб досягти угоди.

"Мета — покласти край цьому конфлікту справедливим, міцним, стійким і прийнятним для всіх залучених сторін способом. Ось у чому полягатиме поточна взаємодія", - сказав Рубіо.

Раніше повідомлялося, що Трамп готовий подвоїти санкції проти Росії, щоб змусити припинити війну.

Ми раніше інформували, що Євросоюз не буде скасовувати санкції проти РФ, попри політику адміністрації Трампа..

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