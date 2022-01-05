США не відповідатимуть на ультиматуми Кремля щодо безпеки "пункт за пунктом" - Білий дім

США не відповідатимуть на ультиматуми Кремля щодо безпеки "пункт за пунктом" - Білий дім

Однак у Білому домі зазначають, що у деяких питаннях США може досягнути домовленостей з РФ.

У Білому домі повідомили, що Сполучені Штати під час майбутнього саміту Росія-США не відповідатимуть на ультимативні пропозиції Кремля щодо стратегічної безпеки, яку РФ виклала у так званому договорі про "гарантії безпеки".

Про це під час брифінгу 5 січня повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

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Водночас в адміністрації очільника США Джо Байдена зауважують, що у деяких питаннях США може досягнути домовленостей з РФ.

"Президент Байден дав ясно зрозуміти, що з деяких питань ми можемо досягти прогресу, за іншими це недосяжно. Ми не відповідаємо на них пункт за пунктом, і я не думаю, що ми будемо так робити на переговорах", - сказала вона.

Нагадаємо, наступного тижня, 10 січня, Сполучені Штати Америки та РФ проведуть переговори про контроль над озброєннями та ситуацію в Україні. Наступного дня, 11 січня, відбудуться переговори представників Росії та ОБСЄ, 12 січня - засідання ради Росія-НАТО.

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