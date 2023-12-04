США не встигають виробляти зброю, щоб задовольнити попит - Politico

Американська промисловість не встигає виготовляти достатню кількість боєприпасів через великий попит, який виник після російського вторгнення до України.

Також читайте У Конгресі США розповіли, коли проголосують за допомогу Україні

Про це інформує видання Politico.

У США підготували першу в історії Національну оборонно-промислову стратегію, яка буде оприлюднена Пентагоном найближчим часом. Основним завданням стратегії стане всебічний огляд того, що потрібно Міністерству оборони США, щоб підвищити ефективність та швидкість виробництва озброєнь для потреб армії.

У документах вказується, що під час пандемії коронавірусу були оголені ланцюжки постачання. Також російське вторгнення до України та напад ХАМАС на Ізраїль показали "цілком інший набір промислових вимог та відповідних ризиків", оскільки США поспішають виробляти зброю для підтримки України та Ізраїлю.

"Стало ясно, що недостатні потужності виробництва та поставок на даний час є проблемою, що глибоко укорінилася, на всіх рівнях виробничих ланцюжків поставок", - йдеться в доповіді.

Крім того, у звіті вказується, що для вирішення проблем Пентагон буле розвивати іноваційні та більш стійки ланцюжки поставок, а також інвестуватиме у малий бізнес.

Також Сполучені Штати планують задіяти іноземних партнерів, щоб задовольнити ринковий попит.

"Ми повинні залучати учасників усіх типів: великих та малих, вітчизняних та іноземних, а також тих, хто раніше не мав відношення до Міністерства оборони чи оборонного виробництва", - йдеться у документі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Міністерства закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон вирушає з візитом до Сполучених Штатів, де буде переконувати законодавців збільшити допомогу для України.

Крім того, ми раніше інформували, що спікер Палати представників Джонсон став одним з найпалкіших прихильників України.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.