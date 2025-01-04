США не встигнуть поставити Україні всю допомогу до приходу Трампа: що каже Пентагон

Пентагон обіцяє, що допомога продовжуватиме надходити в Україну після закінчення повноважень адміністрації Байдена.

США не встигнуть доставити всю зброю з нових пакетів допомоги Україні на 2,5 мільярда доларів, про які було оголошено кілька днів тому, до закінчення каденції Байдена 20 січня.

Про це заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

"Можливості та обладнання... надходять з наших полиць у міру їхньої доступності. [Тому] досить імовірно, що ви побачите, що допомога продовжуватиме надходити в Україну після цієї адміністрації; це цілком нормально", – сказала Сінгх.

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Крім того, вона розповіла, що міністр оборони Ллойд Дж. Остін планує вирушити на авіабазу Рамштайн у Німеччині 7 січня для участі у 25-му засіданні Контактної групи з оборони України.

"Запланована участь Остіна в майбутній зустрічі має на меті підтвердити нашу незмінну прихильність Україні разом з міністрами оборони та військовими лідерами з усього світу", – повідомила речниця Пентагону.

Нагадаємо, 30 грудня США оголосили новий пакет безпекової допомоги Україні на суму майже 2,5 мільярда доларів.

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