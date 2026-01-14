США закривають візи для 75 країн через нову політику Трампа / © Getty Images

Реклама

Державний департамент США оголосив про безстрокове припинення обробки віз для 75 країн. Обмеження набувають чинності 21 січня 2026 року.

Про це повідомляє Fox News із посиланням на меморандум Держдепартаменту, копія якого є у розпорядженні Fox News Digital.

Консульським офіцерам наказано відмовляти у видачі віз на підставі чинного законодавства, доки відомство переглядає процедури перевірки та скринінгу абітурієнтів.

Реклама

Без віз США: країни, що потрапили під обмеження

Серед країн, на які поширюється пауза:

Росія

Сомалі

Афганістан

Бразилія

Іран

Ірак

Єгипет

Нігерія

Таїланд

Ємен та інші (загалом 75 держав).

Причиною, чому США призупиняє видавання віз, називають боротьбу з «соціальним тягарем».

Головною метою нової політики адміністрації Дональда Трампа є недопущення в’їзду осіб, які можуть стати так званим «суспільним тягарем» (public charge) — тобто залежатимуть від державних соціальних виплат США.

«Держдепартамент використовуватиме свої давні повноваження, щоб визнати невідповідними потенційних іммігрантів, які можуть стати тягарем для США та експлуатувати щедрість американського народу», — заявив речник Держдепу Томмі Пігготт.

Реклама

Жорсткі критерії перевірки

Консульські офіцери отримали вказівки відмовляти у візах, зважаючи на широкий спектр факторів:

стан здоров’я та вік — особам похилого віку або тим, хто має надлишкову вагу, може бути відмовлено;

фінансовий стан оцінюватиметься наявність коштів та ймовірна потреба у довгостроковій медичній допомозі;

знання мови — рівень володіння англійською стає важливим критерієм;

минуле — будь-яке використання державної грошової допомоги в минулому може стати причиною відмови.

Особлива увага прикута до Сомалі та пов’язана з нещодавнім масштабним скандалом у Міннесоті, де було викрито зловживання програмами соціальної допомоги на мільйони доларів платників податків.

Хоча положення про «суспільний тягар» існує в американському праві десятиліттями, адміністрація Трампа значно розширила його тлумачення, скасувавши пом’якшення часів Байдена (які не враховували талони на їжу — SNAP або програму Medicaid).

Пауза розпочнеться 21 січня і триватиме невизначений термін, доки не буде завершено повний перегляд процедур. Винятки будуть «вкрай обмеженими».

Реклама

Як йшлося раніше, США переглядають імміграційні правила. Про це стало відомо ще у грудні 2025 року. Вашингтон призупинив імміграційні процедури, аргументуючи це необхідністю оновлення системи контролю.

​