США не виключають введення військ до Венесуели — заява Трампа

Доналд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп повідомив журналістам у Білому домі, що не відкидає можливості застосування американських військових у Венесуелі.

Про це пише Укрінформ.

«Я нічого не виключаю, нам просто потрібно подбати про Венесуелу», — сказав Трамп, відповідаючи на запитання про потенційне введення військових підрозділів до країни.

Глава Білого дому знову заявив, що до США нібито потрапляють мільйони нелегальних мігрантів із Венесуели та інших держав, серед яких, за його словами, можуть бути колишні вбивці та ґвалтівники.

Окремо Трамп допустив можливість прямої розмови з Ніколасом Мадуро. «Я говорю з усіма», — зазначив він, коментуючи ймовірність такого контакту.

Раніше президент США стверджував, що досяг прогресу у боротьбі з наркотрафіком із Венесуели.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість завдавання авіаударів по низці військових об’єктів у Венесуелі, які, за оцінками США, залучені до перевезення наркотиків. Під удар можуть потрапити порти, аеропорти, військові бази та злітно-посадкові смуги, які, на думку Вашингтона, використовуються для контрабанди.