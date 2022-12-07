США не заохочували Київ завдавати ударів всередині Росії – Блінкен

У США наголошують, що Україна отримує лише те озброєння, яке необхідне для оборони.

Вашингтон не заохочує Україну завдавати ударів по території РФ і не надає можливості для завдання цих ударів.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує RealClear Politics.

За його словами, Україна отримує озброєння, необхідне для "самооборони, захисту своєї території і свободи".

Речник Держдепартаменту США Нед Прайс на брифінгу озвучив аналогічну позицію, заявивши, що Штати не давали Україні зброю, яку вона мала використовувати для ударів всередині Росії.

"Ми не даємо Україні можливість завдавати ударів за її межами. Ми не заохочуємо Україну завдавати ударів за межами її кордонів. Все, що робимо ми, все, що робить світ для української підтримки, робиться на підтримку незалежності України, її суверенітету, її територіальної цілісності. Ми надаємо Україні те, що їй необхідно використати на своїй суверенній території, на українській землі, щоб дати відсіч російським агресорам, які перетнули кордон", – сказав Прайс.

Він наголосив, що йдеться про оборонні поставки озброєння.

"Бавовна" на військових аеродромах РФ

Нагадаємо, 5 грудня на російських аеродромах "Дягілєво" (Рязанська область) та "Енгельс" (Саратовська область) пролунали вибухи.

На аеродромі "Енгельс" внаслідок вибуху було пошкоджено два ворожі стратегічні бомбардувальники Ту-95 і загинули троє російських військових.

На супутниковому знімку авіабази "Дягілєво" видно сліди горіння довкола літака Ту-22М3, який мав бомбити українські міста.

6 грудян в Росії знову сталася "бавовна" – цього разу на аеродромі в Курську.

Видання CNN проаналізував, як Росія може помститися за ці вибухи. Експерти оцінили можливість застосування Росією хімічної або ядерної зброї проти України.

Видання Reuters із посиланням на західних високопосадовців зазначає, що атаки на аеродроми в Росії завдають росіянам психологічного удару. А видання Financial Times з посиланням на анонімного українського чиновника пише, що українці тепер можуть завдавати ударів навіть по Сибіру.

Українська сторона офіційно не підтвердила і не спростувала свою відповідальність за вибухи.

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