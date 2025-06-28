США не змогли знищити ключовий ядерний об’єкт у Ісфахані: військові назвали причину

Ісфахан / © haaretz.co.il

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Сполучені Штати не використали бомби для знищення бункерів проти ядерного об’єкта в іранському Ісфахані через надмірну глибину його розташування.

Про це під час закритого брифінгу заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн, повідомляє CNN з посиланням на кількох присутніх сенаторів.

Об’єкт в Ісфахані вважається одним із ключових у ядерній інфраструктурі Ірану — саме там, за оцінками американської розвідки, зберігається майже 60% збагаченого урану країни. Але замість авіаудару по глибоко захованих тунелях США обмежилися запуском крилатих ракет «Томагавк» із підводного човна. Натомість об’єкти у Фордо та Натанзі були атаковані літаками B-2, які скинули понад десяток бомб, призначених для руйнування бункерів.

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За словами сенатора-демократа Кріса Мерфі, деякі іранські потужності розташовані настільки глибоко, що США «ніколи не зможуть до них дістатися».

Серед законодавців, які відвідали брифінг, розійшлися оцінки ефективності операції. Республіканці заявили, що знищення урану не входило в місію.

«Метою місії було ліквідувати певні аспекти їхньої ядерної програми. Вони були ліквідовані. Позбавлення від ядерного матеріалу не було частиною місії», — сказав конгресмен Грег Мерфі.

«Ось де ми знаходимося: програму було знищено на цих трьох об’єктах. Але в них все ще є амбіції. Я не знаю, де знаходяться 900 фунтів високозбагаченого урану. Але він не був серед цілей там», — зазначив Ліндсі Грем.

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Попри заяви про успішність ударів, супутникові знімки свідчать: Іран, ймовірно, підготувався до атаки. За даними експерта з ядерної безпеки та професора Інституту міжнародних досліджень Міддлбері Джеффрі Льюїса, на знімках від 26 червня зафіксовано активність біля одного з тунельних входів в Ісфахані. Зокрема, була зафіксована активність транспортних засобів, а вже зранку 27 червня один із в’їздів було розчищено від перешкод.

Розвідувальне управління Міністерства оборони США (DIA) у своїй попередній оцінці повідомило, що внаслідок ударів надземні об’єкти у Фордоу, Натанзі та Ісфахані зазнали ушкоджень — від помірних до сильних.

«Ці удари завдали значної шкоди цим трьом об’єктам. Але Іран все ще має знання, щоб відновити ядерну програму. І якщо у них все ще є цей збагачений матеріал, і якщо у них все ще є центрифуги, і якщо у них все ще є можливість дуже швидко перемістити ці центрифуги в те, що ми називаємо каскадом, ми не відкинули цю програму на роки. Ми відкинули її на місяці», — зазначив Кріс Мерфі.

Удар США по іранських ядерних об’єктах

Як повідомляло раніше видання CNN з посиланням на внутрішній звіт американської розвідки, удари по об’єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані справді завдали матеріальної шкоди, але не призвели до «повного знищення», як раніше заявляв президент Дональд Трамп. Сам Трамп назвав звіт «дуже непереконливим» і закликав звільнити журналістку CNN Наташу Бертран.

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Своєю чергою, директорка Національної розвідки Тулсі Габбард написала у X (Twitter), що нібито є «нові докази», які підтверджують повне знищення іранських об’єктів.

«Пропагандистські ЗМІ застосували свою звичайну тактику: вибірково публікують частини незаконно отриманих оцінок секретної розвідки», — заявила Габбард і зазначила, що метою витоку було «підірвати лідерство Трампа».

Водночас європейські розвідслужби не поділяють оптимізму. За їхніми даними, Іран міг заздалегідь перемістити частину запасів високозбагаченого урану до більш безпечних місць, і ці запаси, «ймовірно, залишаються значною мірою неушкодженими».

У Тегерані також підтвердили, що деякі об’єкти зазнали ушкоджень.

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Варто зазначити, що в четвер міністр оборони США Піт Гегсет під час пресконференції емоційно відреагував на запитання журналістки Fox News Дженніфер Гріффін про Іран.