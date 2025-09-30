ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
28
Час на прочитання
3 хв

США недалеко від Росії розгорнули "мисливців" на підводні човни — Newsweek

На тлі різкої зміни риторики Дональда Трампа щодо України та загроз Росії США розгорнули військові літаки P-8 Poseidon у Норвегії.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Патрульний літак ВМС США P-8 Poseidon

Патрульний літак ВМС США P-8 Poseidon / © Getty Images

США перекинули до Норвегії військові літаки P-8 Poseidon, здатні виявляти підводні човни та проводити розвідувальні операції. Також відомо про їхню активність у Балтійському морі поблизу російських територій.

Про це повідомляє Newsweek.

Видання звернулося по коментар до Міністерств оборони та закордонних справ Росії. У Військово-морських силах США на запит не відповіли одразу.

У статті йдеться, що поява у Північній Європі патрульного літака ВМС США P-8 Poseidon, що використовується для протичовнових, протикорабельних і розвідувальних місій, збігається з посиленням оборонних заходів НАТО в Балтійському регіоні. Це відбувається на тлі загроз Росії для підводної інфраструктури та повідомлень про підозрілу активність дронів у Польщі, Данії та Норвегії.

Регулярне розміщення американських сил на підтримку НАТО — включно з есмінцими, які наприкінці серпня діяли поблизу Арктики, — відбувається після різкої зміни риторики президента США Дональда Трампа щодо війни Росії проти України. Він заявив, що Київ може повернути всі втрачені території, і розглядає можливість передати Україні крилаті ракети для ударів на великі відстані.

Аналітик Osinttechnical у соцмережі X повідомив, що супутникові знімки від 23 вересня, ймовірно, зафіксували на військовому терміналі аеропорту Гардермоен під Осло два-три P-8.

Аналітик також послався на дані авіатрекерів, які показали, що один із цих літаків виконував місію над Балтійським морем біля Калінінграда. Це місто є важливою військовою базою РФ у регіоні, а Балтійське море після вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу дедалі частіше називають «озером НАТО».

Представник оперативного штабу Збройних сил Норвегії підтвердив газеті Dagbladet, що кілька американських P-8 виконують завдання з Гардермоена, підтримуючи «союзницьку активність» у прилеглих районах.

Опубліковані раніше фото свідчать, що один із літаків P-8, розташований на базі Кефлавік в Ісландії, у липні брав участь у місії НАТО під назвою Baltic Sentry, спрямованій на посилення здатності Альянсу реагувати на загрози.

Видання нагадало, що на січневому саміті союзників НАТО у Балтійському регіоні пролунала заява: «Ми вітаємо запуск посиленої програми пильності Baltic Sentry, яка покликана поліпшити ситуаційну обізнаність і стримати ворожу активність. Ми підтримуємо зусилля союзників із розгортання додаткових сил на морі, у повітрі, на суші та під водою, щоб посилити пильність і стримування».

Наразі невідомо, чи планує Пентагон збільшити кількість сил та техніки в Європі для підтримки місії Baltic Sentry та гарантування безпеки союзників у регіоні.

Що відомо про літаки P-8?

За інформацією Boeing, P-8 може дозаправлятися в повітрі, що дозволяє йому проводити тривалі патрулювання над океаном. На сайті Boeing зазначається: «P-8 здійснює морську розвідку та спостереження завдяки перевіреному комплексу сенсорів — радарам із режимами зворотного та синтетичного апертурного огляду, системам пошуку й навігації, а також перископному обладнанню. Ці системи оптимізовані для бойового морського патрулювання, здатного виявляти, ідентифікувати та відстежувати надводні й підводні цілі».

Крім США, цю модель літака використовують ВПС Норвегії та Великої Британії.

До слова, НАТО вирішило посилити свою місію в Балтійському морі, відправивши туди фрегат протиповітряної оборони та додаткові сили. Це є відповіддю на інциденти з дронами над Данією поблизу військових об’єктів.

Дата публікації
Кількість переглядів
28
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie