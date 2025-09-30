Патрульний літак ВМС США P-8 Poseidon / © Getty Images

США перекинули до Норвегії військові літаки P-8 Poseidon, здатні виявляти підводні човни та проводити розвідувальні операції. Також відомо про їхню активність у Балтійському морі поблизу російських територій.

Про це повідомляє Newsweek.

Видання звернулося по коментар до Міністерств оборони та закордонних справ Росії. У Військово-морських силах США на запит не відповіли одразу.

У статті йдеться, що поява у Північній Європі патрульного літака ВМС США P-8 Poseidon, що використовується для протичовнових, протикорабельних і розвідувальних місій, збігається з посиленням оборонних заходів НАТО в Балтійському регіоні. Це відбувається на тлі загроз Росії для підводної інфраструктури та повідомлень про підозрілу активність дронів у Польщі, Данії та Норвегії.

Регулярне розміщення американських сил на підтримку НАТО — включно з есмінцими, які наприкінці серпня діяли поблизу Арктики, — відбувається після різкої зміни риторики президента США Дональда Трампа щодо війни Росії проти України. Він заявив, що Київ може повернути всі втрачені території, і розглядає можливість передати Україні крилаті ракети для ударів на великі відстані.

Аналітик Osinttechnical у соцмережі X повідомив, що супутникові знімки від 23 вересня, ймовірно, зафіксували на військовому терміналі аеропорту Гардермоен під Осло два-три P-8.

Аналітик також послався на дані авіатрекерів, які показали, що один із цих літаків виконував місію над Балтійським морем біля Калінінграда. Це місто є важливою військовою базою РФ у регіоні, а Балтійське море після вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу дедалі частіше називають «озером НАТО».

Представник оперативного штабу Збройних сил Норвегії підтвердив газеті Dagbladet, що кілька американських P-8 виконують завдання з Гардермоена, підтримуючи «союзницьку активність» у прилеглих районах.

Опубліковані раніше фото свідчать, що один із літаків P-8, розташований на базі Кефлавік в Ісландії, у липні брав участь у місії НАТО під назвою Baltic Sentry, спрямованій на посилення здатності Альянсу реагувати на загрози.

Видання нагадало, що на січневому саміті союзників НАТО у Балтійському регіоні пролунала заява: «Ми вітаємо запуск посиленої програми пильності Baltic Sentry, яка покликана поліпшити ситуаційну обізнаність і стримати ворожу активність. Ми підтримуємо зусилля союзників із розгортання додаткових сил на морі, у повітрі, на суші та під водою, щоб посилити пильність і стримування».

Наразі невідомо, чи планує Пентагон збільшити кількість сил та техніки в Європі для підтримки місії Baltic Sentry та гарантування безпеки союзників у регіоні.

Що відомо про літаки P-8?

За інформацією Boeing, P-8 може дозаправлятися в повітрі, що дозволяє йому проводити тривалі патрулювання над океаном. На сайті Boeing зазначається: «P-8 здійснює морську розвідку та спостереження завдяки перевіреному комплексу сенсорів — радарам із режимами зворотного та синтетичного апертурного огляду, системам пошуку й навігації, а також перископному обладнанню. Ці системи оптимізовані для бойового морського патрулювання, здатного виявляти, ідентифікувати та відстежувати надводні й підводні цілі».

Крім США, цю модель літака використовують ВПС Норвегії та Великої Британії.

До слова, НАТО вирішило посилити свою місію в Балтійському морі, відправивши туди фрегат протиповітряної оборони та додаткові сили. Це є відповіддю на інциденти з дронами над Данією поблизу військових об’єктів.