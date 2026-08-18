КНР, РФ і КНДР посилюються

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Китай, Росія та Північна Корея активізували військову діяльність у Тихоокеанському регіоні на тлі рішення президента США Дональда Трампа направити американський авіаносець USS George Washington із західної частини Тихого океану на Близький Схід. Експерти вважають, що ситуація може посилювати сумніви союзників Вашингтона щодо довгострокових американських гарантій безпеки.

Про це йдеться у матеріалі Newsweek.

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Також, як пише Newsweek, USS George Washington прямує до зони відповідальності Центрального командування США (CENTCOM), щоб замінити USS Abraham Lincoln, який понад 260 днів перебуває в розгортанні та бере участь в операціях, пов’язаних із війною проти Ірану.

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Тож останній американський авіаносець, який нині перебував в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, залишає західну частину Тихого океану.

Китай, Росія та КНДР активізувалися

За словами віцепрезидента з досліджень геостратегії та дипломатії Реймонда Куо, відсутність авіаносної ударної групи зменшує можливості США демонструвати військову силу в регіоні.

«Поки США все ще мають наземні та повітряні сили на регіональних базах, відсутність авіаносної групи означає, що Вашингтон втратив свій ключовий інструмент проєктування сили. Ми значно менше здатні стримувати китайські та російські військово-морські й берегові операції», — сказав експерт Newsweek.

Водночас він наголосив, що передислокація авіаносця може свідчити про недостатність ресурсів Центрального командування США для протистояння Ірану без залучення сил з інших регіонів.

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КНДР запустила балістичні ракети

На тлі навчань за участю США та їхніх союзників Північна Корея продовжила жорстку риторику щодо Південної Кореї та Японії.

Минулого тижня Сеул і Токіо повідомили про другий запуск балістичної ракети КНДР менш ніж за тиждень. Ці дії розглядають як можливу реакцію Пхеньяна на заплановані спільні військові навчання США та Південної Кореї.

Сам Трамп заявив, що має «дуже хороші» відносини з Кім Чен Ином. Водночас американський президент оголосив про намір скоротити спільні військові навчання з Південною Кореєю, назвавши їх «абсолютно недоречними та ворожими» щодо Північної Кореї.

Китай проводить навчання біля Тайваню

Пекін також різко відреагував на військові навчання Тайваню. Китай після цього провів власні спільні морські маневри з Індонезією неподалік Тайваню.

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В Індонезії, однак, наголосили, що навчання не були спрямовані на відпрацювання бойових дій.

США продовжують декларувати підтримку Тайваню, однак Трамп раніше заявляв про готовність координувати з Пекіном питання постачання зброї Тайбею. У результаті пакет озброєнь для Тайваню на 14 млрд доларів було призупинено.

Путін демонструє присутність Росії в Тихому океані

Росія також посилила активність у регіоні. Минулого тижня Володимир Путін здійснив візит на Курильські острови — територію, яку Росія захопила в Японії після Другої світової війни, але на яку Токіо досі висуває претензії.

Візит відбувся на тлі масштабних військових навчань поблизу спірних островів і викликав обурення японської влади.

За даними Newsweek, японська сторона також висловлювала занепокоєння рішеннями США щодо скорочення спільних навчань із Південною Кореєю.

Китай, Росія та КНДР зближуються

Пекін, Москва та Пхеньян останніми роками посилюють співпрацю, хоча формального тристороннього військового союзу між ними немає.

Північна Корея має договір про безпеку з Китаєм, укладений 65 років тому, а у 2024 році підписала з Росією договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає взаємні зобов’язання у сфері оборони.

Китай і Росія формального військового союзу також не мають, але розвивають стратегічне партнерство. Зокрема, минулого місяця країни провели спільні військово-морські навчання в Тихому океані.

Колишня співробітниця розвідки США Андреа Кендалл-Тейлор назвала зростаючу взаємодію Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї «Віссю потрясінь», яка може посилювати тиск на США.

За її словами, цим країнам не обов’язково координувати кожну дію. Одночасні виклики для Вашингтона в Європі, Індо-Тихоокеанському регіоні та на Близькому Сході змушують США розподіляти увагу, ресурси та військові сили між кількома напрямками.

Експерти побоюються «вікна можливостей»

Старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Кансян зазначив, що нинішня ситуація може знизити рівень стримування в регіоні.

«Немає сумнівів, що ці дії знизили рівень стримування — запаси, відсутність більшої частини флоту та заяви, які ставлять під сумнів прихильність США», — сказав він.

На думку експерта, Китай, Росія та Північна Корея можуть використати ситуацію для сигналу американським союзникам: «Ми тут. США ненадійні. Укладайте іншу угоду».

Водночас експерти не очікують негайного масштабного загострення через передислокацію авіаносця. За словами Кансяна, ситуація може змінитися після завершення або послаблення війни на Близькому Сході, коли частина американських сил зможе повернутися до Азійсько-Тихоокеанського регіону.

США мають 11 атомних авіаносців, хоча одночасно зазвичай у розгортанні перебуває приблизно половина з них. Серед можливих кандидатів на заміну USS George Washington у західній частині Тихого океану називають USS Theodore Roosevelt та USS Carl Vinson.

Нагадаємо, Сі Цзіньпін зустрінеться з Трампом 24 вересня у Вашингтоні. Такий формат візиту вже викликає запитання у дипломатичних колах.

Раніше йшлося про те, що Сі Цзіньпін прибув до Пхеньяна вперше за сім років. Він поїхав туди на тлі гучних заяв Кім Чен Ина про намір різко наростити ядерний потенціал країни.

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