Світ
243
1 хв

США неочікувано відправлять додаткові війська до Польщі: яка причина

Сполучені Штати направлять до Польщі додатковий контингент у складі 5000 військовослужбовців.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Трамп і Навроцький / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що направить додаткові 5000 американських військових до Польщі.

Про це глава Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Зважаючи на успішне обрання нинішнього президента Польщі Кароля Навроцького, якого я гордий був підтримати, і через наші з ним відносини, я радий оголосити, що США направлять додатково 5 тис. військовослужбовців до Польщі», — повідомив Трамп.

Нагадаємо, що недавно агентство Reuters, посилаючись на неназваних американських чиновників, повідомляло, що Пентагон скасував плани щодо ротаційної передислокації приблизно 4000 військовослужбовців до Польщі. CNN, у свою чергу, повідомило, що це рішення було частиною зусиль щодо скорочення кількості американських військ у Європі.

Натомість Варшава спростувала чутки про вихід військових США з Польщі.

Минулого року час зустрічі з польським президентом Каролем Навроцьким Трамп назвав Польщу країною з «особливими відносинами» зі США. Він запевнив, що що ніколи не розглядав можливість виведення американських солдатів із Польщі, хоча не виключив такого рішення щодо інших європейських країн.

