США несподівано підняли в небо "літак Судного дня"

"Літак Судного дня" і його команда. Фото: US Army

У США помітили «літак Судного дня». Його поява викликала тривогу, але такі польоти не завжди становлять небезпеку.

Про це повідомляє IDR.

Повітряний командний пункт E-4B Nightwatch ВПС США здійснив серію тренувальних польотів над авіабазою Оффатт у штаті Небраска.

Літак виконав щонайменше шість кругових маневрів у районі бази, після чого продовжив політ у бік сусідніх районів.

E-6 Mercury виконує функції повітряного командного пункту в разі надзвичайної ситуації національного масштабу. Зокрема, передаючи накази про запуск ядерної зброї від імені президента США атомним підводним човнам із балістичними ракетами, міжконтинентальним балістичним ракетам і стратегічним бомбардувальникам.

Появу таких літаків традиційно пов’язують з підготовкою до надзвичайних ситуацій. Однак експерти підкреслюють, що сам факт його польоту не означає безпосередньої загрози. Ці машини регулярно виконують тренувальні місії та підтримують постійну готовність до екстрених сценаріїв.

ВМС США експлуатують дві бойові ескадрильї літаків E-6B Mercury. Їхньою основною базою є авіабаза Тінкер в Оклахомі, але літаки регулярно виконують польоти з інших баз.