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США несподівано покарали Угорщину через співпрацю з Росією

США несподівано покарали Угорщину через співпрацю з Росією

США ввели санкції проти щодо двох суб'єктів в Угорщині / Фото: Associated Press

У США занепокоєні через співпрацю Будапешта і Москви.

США несподівано ввели санкції проти щодо двох суб'єктів в Угорщині. Сталось це через співпрацю з Росією.  

Про це повідомив посол США в Угорщині Девід Прессман. 

"Сьогодні зустрівся з представниками угорського МЗС, щоб повідомити їх про те, що Сполучені Штати запроваджують санкції щодо низки об'єктів, включно з двома суб'єктами в Угорщині", - написав у соцмережі Х Прессман.

Один із підсанкційних суб'єктів "бере участь у зміцненні російського енергетичного сектору (і намагається працювати над Пакш II), а інший - забезпечує російську військову машину". 

"Ми продовжуємо бути стурбовані рішеннями угорського уряду поглибити зв'язки з Кремлем і зберегти залежність Угорщини від російських енергоносіїв", - написав Девід Прессман. 

Нагадаємо, Будапешт пом'якшив візовий режим для росіян та білорусів

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