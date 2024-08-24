США несподівано покарали Угорщину через співпрацю з Росією

У США занепокоєні через співпрацю Будапешта і Москви.
США несподівано ввели санкції проти щодо двох суб'єктів в Угорщині. Сталось це через співпрацю з Росією.
Про це повідомив посол США в Угорщині Девід Прессман.
"Сьогодні зустрівся з представниками угорського МЗС, щоб повідомити їх про те, що Сполучені Штати запроваджують санкції щодо низки об'єктів, включно з двома суб'єктами в Угорщині", - написав у соцмережі Х Прессман.
Один із підсанкційних суб'єктів "бере участь у зміцненні російського енергетичного сектору (і намагається працювати над Пакш II), а інший - забезпечує російську військову машину".
"Ми продовжуємо бути стурбовані рішеннями угорського уряду поглибити зв'язки з Кремлем і зберегти залежність Угорщини від російських енергоносіїв", - написав Девід Прессман.
Нагадаємо, Будапешт пом'якшив візовий режим для росіян та білорусів.
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