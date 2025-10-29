США несподівано виводять війська з кількох країн ЄС: в чому річ

Армія США / © Reuters

США розпочали виведення близько 800 військовослужбовців із Румунії. Війська також залишать Болгарію, Угорщину та Словаччину.

Про це оголосили на саміті НАТО у понеділок, передає G4Media.ro.

Виведені солдати приєднаються до частин, що вже перебувають у Німеччині, і мали брати участь у ротації у Східній Європі. Військові дислоковані на базах Михайло Когелнічану, Девеселу та Кимпія-Турзій. Поки що невідомо, з яких саме баз буде виведено 800 військових.

Рішення Білого дому набирає чинності негайно, але Конгрес США теоретично може його змінити. Воно пов’язане зі стратегічним пріоритетом адміністрації президента Дональда Трампа щодо переорієнтації військових ресурсів на Азіатсько-Тихоокеанський регіон.

Попри скорочення, у Румунії залишаються близько 1000 американських військових із технікою — літаками, безпілотниками та озброєнням.

Міністерство оборони США повідомило, що союзники були поінформовані про зміну чисельності сил у рамках глобальної переоцінки присутності американських військ у Європі.

Рішення передбачає припинення ротації бригад у кількох країнах НАТО. Приблизно тисяча військових залишиться в Румунії для стримування потенційних загроз і підтримки регіональної безпеки.

Як зазначає Kiev Post, скорочення чисельності військ не перевищує “одного батальйону” і не вплине на основні операції США у регіоні. Пентагон пояснює це необхідністю звільнити ресурси для посилення присутності у Західній півкулі та протидії Китаю в Тихоокеанському регіоні.

