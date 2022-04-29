США, Німеччина, Ізраїль та інші країни закликають своїх громадян негайно покинути Придністров'я

США, Німеччина, Ізраїль та інші країни закликають своїх громадян негайно покинути Придністров'я

Світові країни занепокоєні ситуацією, яка наразі відбувається в Придністров’ї, тож закликають своїх громадян якомога швидше покинути території так званої "ПМР".

Загалом, до своїх громадян звернулися МЗС Ізраїлю, Німеччини, Канади, США, Франції, Великої Британії та Болгарії.

Про це пише NewsMaker.

МЗС Ізраїлю закликало своїх громадян якомога швидше поїхати з так званої "ПМР" та утриматися від майбутніх поїздок. Уряд країни вважає, що наразі в Придністров'ї погіршилася ситуація з безпекою.

"У зв'язку із погіршення ситуації з безпекою в Придністровському регіоні та з огляду на те, що можливості МЗС надавати допомогу громадянам Ізраїлю, які там проживають, обмежені, громадян Ізраїлю закликають якомога швидше покинути Придністров'я. Крім того, МЗС закликає громадян Ізраїлю, які планують прибути до Придністров'я найближчим часом, скасувати свою поїздку на цей час", - йдеться в повідомленні.

Також 28 квітня МЗС Німеччини, Болгарії, Великої Британії та Франції закликали поїхати своїх громадян з Придністров'я, адже там "погіршилася ситуація з безпекою". Також країни категорично не рекомендують відвідувати окуповану територію.

За день до цього, 27 квітня, МЗС США підвищило рівень ризику поїздок до Придністров'я, а також закликало громадян негайно поїхати до безпечного місця.

У МЗС Канади повідомили, що в так званому "ПМР" є ризик військового конфлікту. Тож громадянам варто поїхати з Придністров'я та відмовитися від майбутніх поїздок. Тим, хто залишиться там, просять бути максимально обережними.

Нагадаємо, у так званому Придністровському регіоні через численні провокації з боку Росії тамтешня влада запровадила “червоний” рівень терористичної небезпеки.

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