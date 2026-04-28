США обережно оцінили нову пропозицію Ірану: Рубіо озвучив ключову умову

Марко Рубіо / © Associated Press

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що нова пропозиція Ірану щодо врегулювання ядерного питання є «кращою, ніж ми очікували», але підкреслив: ключовою умовою для будь-яких домовленостей залишається повне недопущення появи в Тегерана ядерної зброї.

Про це повідомляють американські ЗМІ з посиланням на Держдеп США.

За словами Рубіо, саме ядерна програма Ірану є центральною причиною нинішньої напруженості. Він наголосив, що Вашингтон розглядає будь-які переговори крізь призму безпеки та ризику швидкого створення Тегераном ядерної зброї.

Водночас держсекретар утримався від оцінки того, чи задовольнить нова пропозиція президента США Дональд Трамп, а також не став прогнозувати наслідки можливого зриву угоди.

Рубіо зазначив, що Іран, на думку США, намагається виграти час під час переговорів, використовуючи досвідчену дипломатичну тактику. Він також звернув увагу на складність процесу ухвалення рішень у самому Ірані.

«Наші переговорники ведуть діалог не лише з іранською стороною — ці представники потім мають узгоджувати позиції всередині країни, щоб зрозуміти, на що вони готові піти», — пояснив він.

Окремо американський дипломат зауважив, що у США є ознаки того, що аятолла Моджтаба Хаменеї живий, однак виникають сумніви щодо його реального впливу та повноважень виконувати функції верховного лідера.

Війна в Ірані — останні новини

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп посилив тиск на Тегеран, щоб змусити його піти на поступки. Американський лідер наказав військово-морським силам розстрілювати будь-які судна, що намагатимуться пройти Ормузьку протоку.

Також Дональд Трамп планує найближчими днями направити до Пакистану свого спеціального посланця Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Метою візиту є участь у переговорах з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі. Основним питанням порядку денного є потенційна угода щодо ядерних матеріалів Тегерана.

