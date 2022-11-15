США обіцяють почати "оборонні дії", якщо КНДР не припинить ядерні випробування

Байден не уточнив, як будуть діяти США у випадку продовження ядерних випробувань

Президент США Джо Байден заявив лідеру КНР Сі Цзіньпіну, що Пекін повинен вплинути на Північну Корею, щоб вона припинила випробування ядерної зброї, в іншому випадку США почнуть "оборонні дії".

Про це повідомляють NBC News.

Про це Байден заявив в ходу брифінгу, який відбувся за підсумками його зустрічі з китайським лідером. При цьому американський президент не уточнив, як саме США будуть діяти у випадку продовження ядерних випробувань Пхеньяном.

"Він додав, що будь-які дії США у відповідь не будуть спрямовані проти Китаю, але пошлють чіткий сигнал Північній Кореї: "Ми збираємося захищати наших союзників, а також американську землю і американські можливості", - пише видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай і США виступили проти використання та погроз ядерною зброєю.

Крім того, ми раніше інформували, що США та Японія розпочали масштабні військові навчання.

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