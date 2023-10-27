США обіцяють відповісти на обстріли своїх баз на Близькому Сході у "обраний час та спосіб"

Сполучені Штати оберуть час та спосіб відповіді на атаки на американські бази на Близькому Сході.

Про це під час брифінгу у Білому домі заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Він зазначив, що США залишають за собою право відреагувати на обстріли своїх баз, які були здійснені підтримуваними Іраном угрупованнями проти американських військ, дислокованих на Близькому Сході.

З відповідною заявою Джон Кірбі виступив після того, як президент США Джо Байден зробив схожу заяву.

Байден сказав, що іранський аятола Алі Хаменеї був прямо попереджений: США відповідатимуть, якщо Іран або його маріонетки продовжуватимуть нападати на американські війська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовий корабель ВМС США, який діяв на Близькому Сході, обстріляли біля узбережжя Ємену.

Крім того, ми раніше інформували, що Іран через ООН застерігає Ізраїль від продовження наземного наступу в Газі. В іншому разі Тегеран втрутиться у війну.

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